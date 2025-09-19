आळंदीत निधीबाबत श्रेयवादाची लढाई
आळंदी, ता. १९ : इंद्रायणी तीरावरील दगडी घाटाची डागडुजी आणि नव्याने बांधकाम करण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत आळंदी नगरपरिषदेस पाच कोटींचा विशेष अनुदान निधी शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून तीन दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून आळंदी नगरपरिषद क्षेत्रातील महाद्वार ते शनी मंदिर आणि पुंडलिक मंदिर परिसरात घाटाचे काम करण्यात येणार आहे. मात्र निधी मंजूर होताच आळंदीमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.
याबाबत आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त चैतन्य महाराज कबीर यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करून निधी मंजूर करून घेतला. आळंदी देवस्थाने याबाबत पाठपुरावा करून तीन दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा आदेश मंजूर करून घेतला. यावेळी आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त चैतन्य महाराज कबीर आणि व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर वीर उपस्थित होते. शासनाच्या नगर विकास विभागाने विशेष अनुदान म्हणून हा निधी नगरपरिषदेकडे वर्ग केला आहे. याबाबत आळंदी देवस्थानकडून प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजन नाथ यांच्या स्वाक्षरीसह निधीच्या मागणीचे एकनाथ शिंदे यांना १५ ऑगस्टला दिले होते. त्यावर शिंदे यांनी प्रधान सचिवांच्या नावाने कार्यवाही करावी असा शेराही मारला होता. वास्तविक ज्या विभागाने निधी मंजूर केला ते खाते शिंदे यांच्याकडेच असल्याने श्रेयवादाचा विषयच नाही. देवस्थानच्या निधीच्या मागणी पत्रामुळे निधी मिळाला असे देवस्थानचे म्हणणे आहे.
मात्र तीन दिवसांपूर्वी एक कोटी निधीच्या मंजुरीचा शासन निर्णय व्हायरल झाल्यानंतर तात्काळ आळंदी मधील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते कामाला लागले आणि माजी आमदार दिलीप मोहिते यांच्या छायाचित्रासह इंद्रायणी तीरावरील घाटासाठी एक कोटी निधी मंजूर करून आणल्याबद्दल मोहिते यांचे आभार मानत तशा आशयाचा सोशल मीडियावर मजकूर व्हायरल केला. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही आभार मानले. आळंदी शहर तसेच तालुक्यातील राष्ट्रवादीच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी हा मजकूर शेअर केला. यामुळे एक कोटींच्या निधीबाबत श्रेयवादाची धडपड आळंदीकरांनी या निमित्ताने अनुभवली. मात्र काम प्रत्यक्षात सुरू कधी होणार आणि इंद्रायणी तीरावर सुसज्ज घाट कधी होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.