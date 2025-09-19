‘इंद्रायणी’ वाचवण्यासाठी दोन एसटीपी मंजूर

आळंदी, ता. १९ : इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी दोन मलनिःसारण प्रकल्पांना राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडून मंजूर देण्यात आली. ५२६ कोटींचा हा प्रकल्प असून अमृत २.० अभियानअंतर्गत राबवला जाणार आहे. ४० आणि २० एमएलडीचे दोन प्रकल्प मंजूर करण्यात आली. याबाबतची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. १८) सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
इंद्रायणी नदी प्रदूषण हा विषय गेली पंधरा वर्षं अधिक काळ प्रलंबित आहे. इंद्रायणीच्या उगमस्थान असलेल्या मावळ भागातील कुरवंडे गाव ते आळंदी पर्यंतच्या नदी पात्रात अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत नगरपरिषद, महानगरपालिका स्तरावरती प्रदूषण होत आहे. परिणामी आळंदीत होणाऱ्या कार्तिकी आषाढी यात्रेसाठी भाविकांना सांडपाणी युक्त पाण्यातच तीर्थस्थान करावे लागते. राज्यभरातून येणाऱ्या भाविक वारकरी तसेच वारकरी संघटना असतील किंवा आळंदी देवस्थान असेल सर्वांनी राज्य सरकारकडे वेळोवेळी इंद्रायणी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरती योग्य कार्यवाही करण्याचा मागणी केलेली होती. मागील १० ते १५ वर्षांत राज्य सरकारकडून इंद्रायणी प्रदूषण रोखण्यासाठी आश्वासने दिली गेली. याचबरोबर निधी मंजुरीची तसेच राज्य सरकारने नमामि इंद्रायणी अंतर्गत आर्थिक तरतूद केल्याचेही घोषणा केल्या. मात्र आजपर्यंत प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झालेली नाही. दरम्यान, खेड तालुक्यातील भाजप कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत सोशल मीडिया मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचे अभिनंदन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी केलेल्या घोषणेनंतर आता प्रतीक्षा आहे ती प्रत्यक्ष कामकाज कधी सुरू होणार याची!
मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केलेला मजकूर
इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी दोन मल निःसारण प्रकल्पनाल्यांना राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडून मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पातून नदी संवर्धन पूर्ण यंत्रण पाण्यावर प्रक्रिया आणि सौंदर्यीकरण अशा चारही बाबी साध्य केल्या जाणार आहेत. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी जल निःसारण प्रणाली प्रदूषित पाणी मलनिःसारण प्रकल्पाकडे वळविण्यासाठी इंटरसेप्टर पूर नियंत्रणासाठी दगडी बांधकाम करून नदीच्या तटाचे सक्षमीकरण आणि नदी पात्राचे तटबंदीकरण केले जाणार आहे. तसेच नदीघाटावर हरित क्षेत्राचा विकास व वनसंवर्धनाद्वारे सुशोभीकरण अशी कामे एकत्रितपणे करण्यात येणार आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण रोखता येणार असून नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
