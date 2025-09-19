आळंदीत आमदार काळे यांचा उद्या जनसंवाद
आळंदी, ता. १९ : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाचे तसेच खेड तालुक्याचे आमदार बाबाजी काळे यांचा उद्या शनिवारी (ता. २०) आळंदी शहरात ज्ञानदर्शन धर्मशाळेमध्ये सकाळी दहा वाजता जनसंवाद या नावाने जनता दरबार होणार आहे.
आळंदी शहरातील विविध समस्या असतील किंवा आळंदी शहरातील नागरिकांचे वैयक्तिक विविध विभागातील रखडलेली कामे असतील याच्या समस्या ऐकून जाणून घेण्यासाठी आमदार बाबाजी काळे आळंदी जनसंवाद करत आहेत. नागरिकांनी सांगितलेल्या सार्वजनिक वैयक्तिक स्वरूपाच्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी आहे जनसंवाद भरविण्यात आला आहे. दरम्यान, आळंदी शहरात गेली काही वर्षे येणारे दोन दिवसाआड पाणी शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूक कोंडी, वाहतूक पोलिसांकडून केले जाणारे टोइंग आणि आळंदीतील अवैध धंदे, चऱ्होली बाह्य वळणावर असलेले खड्डे दुरुस्त कधी होणार, याबाबत उद्याच्या जनसंवाद या कार्यक्रमात आमदार काळे काय भूमिका घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
