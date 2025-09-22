आळंदी रुग्णालय १०० बेडचे करण्याचा प्रयत्न
आळंदी, ता. २२ : आळंदी शहरात विकास झपाट्याने होत होत आहे. राज्याच्या अन्य भागातून अनेक लोक रोजगारासाठी आळंदी राहत आहे. वारकऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने इथले ग्रामीण रुग्णालय १०० बेडचे पूर्णपणे सक्षम करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकारच्या माध्यमातून केले जाईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य, कुटुंब कल्याण व ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी रविवारी (ता. २२) दिले.
जिंतूर-सेलू विधानसभा मतदारसंघातील आळंदी व पंचक्रोशी परिसरातील नागरिकांचा कौटुंबिक स्नेहमेळावा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर प्रमुख उपस्थित होत्या. यावेळी त्या जिंतूर-सेलू भागातून आलेल्या स्थानिक नागरिकांना संबोधित करत होत्या. यावेळी माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर, पुणे भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद, परभणी भाजप जिल्हाध्यक्ष संजय भुमरे, राम गावडे, वैजयंता उमरगेकर, प्रशांत कुऱ्हाडे, अजित वडगावकर, किरण येळवंडे, कालिदास वाडेकर, अरुण चौधरी, शांताराम भोसले, सचिन गिलबिले, आकाश जोशी, शिरीष कारेकर, पांडुरंग वहिले, प्रिया पवार, अमोल वीरकर, अविनाश बोरुंदिया, राहुल घोलप, अशोक उमरगेकर तसेच परभणी जिल्ह्यातील रहिवासी उपस्थित होते.
दरम्यान, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी आळंदीतील संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजन नाथ यांनी त्यांना समाधीजवळ शहर आणि माऊलींची प्रतिमा देऊन सन्मान केला. यावेळी देवस्थानचे व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर वीर उपस्थित होते.
