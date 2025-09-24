चऱ्होली ग्रामपंचायतीकडून कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई
आळंदी, ता. २४ : चऱ्होली (ता. खेड) ग्रामपंचायतीकडून रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. मंगळवारी (ता. २३) एका पिकअपद्वारे (क्र. एमएच १४, सीएच ६९८७) रस्त्यावर कचरा फेकताना त्यांना पकडून त्यांच्यावर एक हजार रुपयाची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
याबाबत माहिती देताना चऱ्होली गावचे उपसरपंच रवींद्र कुऱ्हाडे यांनी सांगितले की, ‘‘अनेक लोक आजूबाजूच्या गावातील ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये रस्त्यावर कचरा टाकून पुढे निघून जातात. सोसायटीतील रहिवासी देखील घंटागाडीत कचरा न टाकता रस्त्यावर टाकतात. याचबरोबर इंद्रायणी नदीमध्ये ही कचरा निर्माण फेकून देतात. प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या प्रदूषणात भर टाकणाऱ्या, तसेच रस्त्यावर कचरा फेकून विद्रूपीकरण करणाऱ्या नागरिकांना आता दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे.’’
यावेळी ग्रामसेवक बाळासाहेब बिंदले, रणजित पगडे आणि अन्य सदस्य होते.
दरम्यान, ग्रामपंचायत वडगाव रस्ता, तसेच बाह्यवळण मार्गावर अनेक जण रस्त्यावरच कचरा फेकून पुढे निघून जातात. ग्रामपंचायत हद्दीत अनेक ठिकाणी सोसायटी इमारतीचे बांधकाम झाले आहे. नोकरदारवर्ग असल्याने त्यांच्या वेळेत घंटागाडी दारात पोहोचली नसल्याने अनेकजण प्लॅस्टिक पिशवीमध्ये कचरा भरून थेट रस्त्यावर फेकून देतात. यामुळे रस्त्याचे विद्रुपीकरण होत असून, परिसरात दुर्गंधी होत आहे.
06335
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.