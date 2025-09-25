आळंदी नगर परिषदेकडून फटाका स्टॉलसाठी जागा
आळंदी, ता. २५ : आळंदी नगर परिषदेकडून दिवाळीनिमित्त सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी देहू फाट्यावरील नवीन एसटी स्थानकाच्या जागेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये फटाका स्टॉलसाठी जागा वितरित केली जाणार आहे. मात्र, यासाठी
पोलिस ठाणे आणि इतर आवश्यक परवाने प्राप्त करून १० ऑक्टोबरपर्यंत आळंदी नगरपरिषद कार्यालयात फटाका स्टॉल व्यापाऱ्यांनी अर्ज सादर करावा, असे आवाहन आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी केले आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना मुख्याधिकारी खांडेकर यांनी सांगितले की, ‘‘आळंदी नगरपरिषद कार्यक्षेत्रात दिवाळीनिमित्त मर्यादित कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात फटाका, शोभेची दारू आदी विक्री करण्यासाठी नगरपरिषदेमार्फत नवीन एसटी स्थानक आवारातील रिकामी जागा व्यापाऱ्यांना दिली जाणार आहे. फटाका स्टॉलसाठी १६ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबर या कालावधीत जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एसटी स्थानकाच्या रिकाम्या भूखंडावर नगरपरिषदेमार्फत रेखांकन करून, फटाका विक्रेत्यांना निश्चित केलेले शुल्क भरल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने जागा वितरित केली जाईल. शहरातील या जागेव्यतिरिक्त इतरत्र फटाका विक्री केल्यास दंडात्मक कार्यवाही करून तत्काळ विक्री बंद करण्यात येईल.
फटाका विक्रीदरम्यान आग प्रतिबंधक उपकरणे ठेवण्याबरोबरच सर्व प्रकारची सुरक्षितता पाळणे बंधनकारक आहे. विक्री कालावधी संपल्यानंतर तत्काळ तात्पुरती दुकाने काढून परिसर स्वच्छ करून नगरपरिषदेस सहकार्य करावे असे, खांडेकर यांनी सांगितले.
