आळंदीतील २२ धोकादायक इमारतींना नोटिसा
आळंदी, ता. २६ : शहरातील धोकादायक जीर्ण झालेल्या इमारती मालमत्ताधारकांनी स्वतःहून पाडून घ्याव्यात, अन्यथा नगरपरिषद त्यावर रीतसर कारवाई करेल. मालमत्ताधारकांना स्वतःहून इमारती पाडून घेण्यासाठी मंगळवार (ता. ३०) पर्यंतची मुदत नगर परिषदेने दिली असून शहरातील २२ मालमत्ताधारकांना याबाबत नगरपरिषदेने नोटिसा दिल्या आहे.
आळंदी नगरपरिषदेने शहरातील धोकादायक तसेच जुनाट झालेल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा सर्वेक्षण नुकतेच बांधकाम विभागामार्फत केले आहे. अनेक इमारती जुन्या माती बांधकामातील असून तर काही इमारती अनेक वर्षांपासून वापरात नसल्याने मोडकळीस आल्या आहेत. तर काही जुनाट इमारतीखाली कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती न करता नागरिक व्यवसाय करत आहेत. यामुळे भविष्यात जीवित हानी होऊ नये यासाठी नगरपरिषदेच्या वतीने धोकादायक इमारतीच्या मिळकतधारकांना नोटीस दिल्या आहेत. मंगळवारनंतर जर नगरपरिषदेने कारवाईस सुरुवात केली तर बांधकाम पाडण्यासाठीचा खर्च संबंधित मिळकत धारकांवर टाकण्यात येईल. जवळपास नोटीस दिलेल्या इमारती या संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर परिसर आणि प्रदक्षिणा रस्त्याच्या आतील बाजूस आहेत. यामुळे आता पुढील लक्ष नगरपालिकेच्या कारवाईकडे लागले आहे.
आळंदी नगरपरिषदेने यापूर्वीही अनेकदा नोटीस मिळकतधारकांना दिलेल्या आहेत. शहरामध्ये कार्तिकी, आषाढीमध्ये दोन मोठ्या वाऱ्या होत असून लाखोंचा जनसमुदाय आळंदीत येतो. याचबरोबर एकादशी तसेच अन्य सणाच्या दिवशी आळंदीत गर्दी असते. अशावेळी धोकादायक इमारत पडून जीवितहानी झाल्यास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच मूळ मिळकतधारकांना याचा धोका आहे. यासाठी नगरपरिषदेने इमारत पाडून घेण्याबाबतच्या नोटिसा संबंधित मिळकतधारकांना दिल्या आहेत.
- माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.