आळंदीत कर वसुलीसाठी ‘अभय’
आळंदी, ता. २६ : आळंदी नगरपरिषदेची मालमत्ता मिळकत करात ‘अभय योजने''अंतर्गत सवलत प्राप्त करून दिली जात आहे. शहरातील मालमत्ता करातील थकबाकीदारांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ‘अभय योजना’ अंतर्गत ५० व १०० टक्के सूट प्रति महिना थकबाकीवर आकारल्या जाणाऱ्या शास्तीवर (दंडावर) सूट दिली जाणार आहे. यासाठीचा अर्ज नगरपरिषदेकडे देण्यासाठी मिळकत धारकांना मंगळवार (ता. ३०) पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
आळंदी (ता. खेड) शहरातील आळंदीनगरपरिषद हद्दीतील थकीत व चालू मिळकत करांची सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाकरिता मिळकत कर व पाणीपट्टी कराची बिले विभागनिहाय तयार करून शहरात विहित मुदतीत वितरित करण्यात आले आहेत. मुख्याधिकारी माधव खांडेकर म्हणाले, ‘‘मालमत्ता करातील १०० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवून वसुलीची मोहीम अधिकाधिक विस्तृतपणे राबविण्याबाबत कर्मचाऱ्यांना आदेशित केले आहे. सद्यःस्थितीत वितरित केलेल्या देयकाबाबत विहित मुदतीत नागरीकांनी बिल भरणा अदा केल्यास महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १५०(३) अन्वये १५ दिवसांच्या आत भरणा केल्यास संकलित करात १ टक्के सूट देण्याबाबतची तरतूद केलेली आहे. तसेच थकबाकीच्या रकमेवर प्रति माहे २ टक्के शास्ती चालु असल्याने नगरपरिषदेमार्फत नागरिकांना तत्काळ भरणा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शहरातील थकबाकीदारांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ‘अभय योजना’ अंतर्गत ५० टक्के व १०० टक्के सूट प्रतिमाह थकबाकीवर आकारल्या जाणाऱ्या शास्तीवर मिळणेकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अभिप्राय सादर करण्यात येणार आहे. नागरिकांना त्याबाबत अर्ज सादर करणाकरिता अंतिम मुदत मुदत (ता. ३०) पर्यंतच आहे. या माध्यमातून थकबाकीदारांना कर भरण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल.’’
दृष्टिक्षेपातील आकडेवारी
शहरातील मिळकती : ८८३
मिळकत कराची थकीत रक्कम : ५ कोटी ३३ लाख ७८ हजार ४९१ रुपये
देयाकानुसार चालू मागणी : ५ कोटी ६८ लाख ३६ हजार ९९८
आजतागायत एकूण मागणी : ११ कोटी २ लाख १५ हजार ४८९ रुपये
थकबाकीपैकी वसुली : १ कोटी ४१ लाख ७४ हजार ६४९ रुपये
चालू मागणीपैकी वसुली : १ कोटी १लाख २३४७ रुपये
थकीत, चालू मागणीपैकी एकूण वसुली : २ कोटी ४२ लाख ७६ हजार ९९६
आजअखेर वसुली : २२.०३ टक्के
स्वतंत्र पथक नियुक्त
नागरिकांना अभय योजनेबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी तसेच अभय योजना यशस्वी राबवण्यासाठी नगरपरिषदेच्या कर विभाग प्रमुख सीमा चारभे यांच्या कार्यालयात छापील अर्ज उपलब्ध करून दिले आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून थकबाकीच्या २ टक्के शास्तीमध्ये सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या थकबाकीधारकांनी हे अर्ज भरावयाचे आहेत. थकबाकीदारांकडून आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी स्वतंत्र पथक नियुक्त केले आहे.
