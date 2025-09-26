पद्मावती मंदिराला माउलींच्या पालखीची प्रदक्षिणा
आळंदी, ता. २६ : टाळ मृदंगाचा निनाद आणि माउली नामाचा गजर करत वारकरी विद्यार्थ्यांच्या समवेत संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी शुक्रवारी (ता. २६) पद्मावती मातेच्या मंदिरात नवरात्र उत्सवाच्या निमित्ताने प्रदक्षिणेला गेली. दरम्यान रविवारी (ता. २८) पद्मावती माता मंदिरामध्ये महिलांचा सामूहिक भोंडला आळंदी देवस्थानच्या वतीने आयोजित केला आहे.
नवरात्र उत्सव असल्याने आळंदी देवस्थानच्या पद्मावती मंदिरामध्ये सध्या आळंदीकरांची दर्शनासाठी रीघ लागलेली आहे. आळंदी गावठाणापासून अंदाजे दोन किलोमीटर अंतरावर हे मंदिर अनेक वर्षांपासून स्थापित आहे. या ठिकाणी पार्वती मातेचा अवतार असलेले मंदिर आहे. या ठिकाणी उद्यान ओढा असल्यामुळे मंदिराचे आकर्षण आळंदीकर भाविकांना आहे. नवरात्र उत्सव असल्याने दर्शनासाठी पहाटेपासून भाविकांची पावले मंदिराकडे वळतात. आज नवरात्राच्या पाचव्या दिवशी संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी परंपरे प्रमाणे पद्मावती माता मंदिराकडे दुपारी साडेबारा वाजता निघाली. माउलींची पालखी देऊळवाड्यातून बाहेर पडल्यानंतर चावडी चौक मार्केट वडगाव पद्मावती रस्ता मार्गे पद्मावती मंदिरात पोचली. यावेळी आळंदीकर उपस्थित होते. टाळ मृदंगाचा विजय करत पालखी रस्त्याने निघाली. पद्मावती मंदिरात पालखी पोहोचल्यानंतर त्या ठिकाणी दुपारी भजन करण्यात आले. पालखी विश्रांत वड मार्गे मोहन भोसले यांच्या निवासस्थानी काही काळ विश्रांतीसाठी थांबली. यावेळी भाविकांना भोजन देण्यात आले. त्यानंतर पालखी पुन्हा मंदिराच्या दिशेने निघाली. सायंकाळी साडेसातच्या दरम्यान पालखी मंदिरात परतली.
दरम्यान यंदाच्या वर्षी प्रथमच आळंदी देवस्थानच्या वतीने पद्मावती मंदिरात महिलांसाठी रविवारी (ता. २८) सामूहिक महाभोंडल्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. कार्यक्रमासाठी जास्तीत जास्त आळंदीकर महिलांनी मंदिरामध्ये येण्याचे आवाहन आळंदी देवस्थानच्या विश्वस्त ॲड. रोहिणी पवार यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.