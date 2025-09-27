पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक महिलेची फसवणूक
आळंदी, ता. २७ : दोन वर्षांपूर्वी खरेदीखत अस्तित्वात असतानाही पुन्हा अन्य तिऱ्हाईत व्यक्तींना त्या जमिनीचे खरेदीखत दस्त बनवून देत पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक महिलेची फसवणूक केल्याची घटना केळगाव (ता. खेड) येथे घडली. याप्रकरणी केळगावमधील शेतकरी आणि आळंदीतील व्यापारी अशा १८ जणांवर फसवणूकप्रकरणी शुक्रवारी (ता. २६) आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक सुवर्णा सोमनाथ नलावडे (रा. शिवाजीनगर, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, आळंदीतील व्यापारी पंकज सुरेश बलदोटा आणि दत्तात्रेय गोविंद वीरकर, विठ्ठल गोविंद वीरकर, सुवर्णा आनंदा वीरकर, संभाजी बबन वीरकर, संतोष बबन वीरकर, भिकुबाई बबन वीरकर, बाळासाहेब गोविंद वीरकर, सनी आनंदा वीरकर, कोमल आनंदा वीरकर, काजल आनंदा वीरकर, सागर कांताराम मुंगसे, अंकुश ज्ञानोबा मुंगसे, निवृत्ती ज्ञानोबा मुंगसे, भरत ज्ञानोबा मुंगसे, रामचंद्र कृष्णा मुंगसे, लहू कृष्णा मुंगसे, योगेश लहू मुंगसे (सर्व रा. केळगाव, ता. खेड) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केळगाव येथील मुंगसे वीरकर यांच्या मालकीची जमीन गट नंबर १८८, १८९, आणि २२० यातील क्षेत्र यापूर्वीच फिर्यादी सुवर्ण नलावडे यांना दोन वर्षांपूर्वी विक्री केले होते. त्याच्या खरेदी खताची नोंद दुय्यम निबंधकांकडे रीतसर केलेली होती. तसेच या खरेदी खताच्या नोंदणीस हरकत आणि खरेदी खताबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. एकदा खरेदी करत असाल दस्त लिहून दिल्यानंतर व दुय्यम निबंधकांकडे मोबदला घेऊन रीतसर नोंदणीकृत पद्धतीने नोंदविल्यानंतर पुन्हा अन्य तिऱ्हाईत व्यक्तींना पुन्हा खरेदीखत करून दिले. फिर्यादी नलावडे यांनी मुंगसे आणि वीरकर या शेतजमीन मालकांना खरेदीखत वेळी ४० लाख ४६ हजार २५०, ५४ लाख ४० हजार, आणि २३ लाख ५२ हजार १८८ रुपये खरेदीखताच्या मोबदल्यात दिले होते. यामुळे बेकायदा आणि संगनमत करून खरेदी खताने पुन्हा जमीन विकल्यामुळे नलावडे यांनी फसवणुकीबाबत आळंदी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. पुढील तपास आळंदी पोलिस करत आहेत.
