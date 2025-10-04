आळंदी नगरपरिषदेकडे स्वच्छतेसाठी नवीन जेसीबी
आळंदी, ता. ४ : नगरपरिषदेला भाडेतत्वावर जेसीबी घेऊन दरवर्षी २०- २५ लाख रुपये खर्च भुर्दंड पडत होता. खर्च टाळण्यासाठी नगरपरिषदेने स्वतःच नवीन जेसीबी खरेदी केला आहे.
नगरपरिषदेने राखीव निधीवरील व्याजातून स्वच्छ भारत अभियानाकरिता जेसीबी यंत्राची खरेदी केली आहे. या खरेदीमुळे नगरपरिषदेच्या स्वच्छता, दुरुस्ती तसेच विकासकामांना गती मिळणार असून, ही एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरणार आहे. स्वतःचे जेसीबी यंत्र उपलब्ध झाल्यामुळे नगरपरिषदेला भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी होणारा खर्च टळेल.
याबाबत मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले की, ‘‘नगरपरिषदेकडे स्वतःचा जेसीबी असल्याचे अनेक फायदे आहेत. कचरा उचलणे, गटार सफाई, मलबा हटविणे यासाठी जलद व कार्यक्षम सेवा देता येते. तसेच, रस्ते, नाले, गटार, पाइपलाइन दुरुस्ती, गाड मुरूम भरणे, पाणी साठवण प्रकल्प आदी कामांसाठी जेसीबी त्वरित वापरता येतो. नगरपरिषदेच्या स्वच्छता व विकास कामांची गती आणि गुणवत्ता दोन्ही वाढतात. एकदाच खरेदी केलेले यंत्र अनेक वर्षे वापरता येते, त्यामुळे हा दीर्घकालीन फायदा आहे.’’
