आळंदीतील प्रारूप मतदार याद्यांवर २१२ हरकती दाखल
आळंदी, ता. ११ : आळंदी नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठीची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक प्रभागातील मतदारांची नावे अन्य प्रभागात परस्पर वळविण्यात आल्याने त्यावर तीव्र स्वरूपात हरकती नोंदविण्यात आले आहेत. आतापर्यंत २१२ हरकती मतदार नोंदणीच्या नावाबाबत आळंदी नगर परिषद दाखल झाल्या आहेत. दरम्यान, सोमवारी (ता. १३) मतदार यादीच्या बाबत हरकत नोंदविण्याचा अंतिम दिवस असल्याने आणि शनिवारी (ता. ११) आणि रविवारी (ता. १२) दोन दिवस सुट्टीचे वार असल्याने नागरिकांचे गैरसोय होऊ नये यासाठी नगरपालिकेने शनिवार-रविवारी कार्यालय हरकती दाखल करण्यासाठी सुरू ठेवले आहे, असे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून ३० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करताना विधानसभा यादीत नगर परिषद हद्दीत समाविष्ट असलेल्या एकूण मतदारांची संख्या आणि नगर परिषदेसाठी तयार केलेल्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीतील मतदारांची एकूण संख्या समान असणे आवश्यक आहे. स्थानिक नगरपरिषद संस्थेच्या तसेच प्रभागाच्या हद्दीबाहेर मतदार समाविष्ट झाले नाहीत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. मतदार यादीतील दुबार नावांबाबत तसेच मयत आणि स्थलांतरित मतदारांच्या बाबतीत मतदारांचे ओळखीचे पुरावे काटेकोर तपासणी गरजेचे आहे. मतदारांनी दिलेल्या हरकती आणि सूचनांवर दुरुस्त्या करताना लेखनिकांच्या चुका, दुसऱ्या प्रभागातील मतदार चुकून अंतर्भूत झालेले असतील तर आणि संबंधित प्रभागातील विधानसभा मतदार यादीत मतदारांची नावे असूनही नगरपंचायत अथवा नगरपरिषद संबंधित तयार झालेल्या नव्या प्रभाग रचनेत ती नावे या मतदार यादीमध्ये नसतील तर समाविष्ट करावेत, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हाधिकारी तसेच मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
दुबार नावे कशी कमी करायची?
प्रभाग रचनेमध्ये मतदार यादी फोडण्यात आली. प्रभाग रचनेत सीमेवर असणाऱ्या मतदारांचा दुसऱ्या प्रभागात समावेश झाल्याची मुख्य तक्रार अनेक मतदार तसेच इच्छुक उमेदवारांची ही काही आहे. अनेक मतदार नगरपरिषद कार्यालयात जाऊन आपले नाव पुन्हा आपण राहत असलेल्या पत्त्यावर ठेवण्यासाठी हरकत घेत आहेत. तर इच्छुक उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते आळंदी शहराबाहेर असलेल्या अनेक मतदारांची नावे सध्या मतदार यादीत असल्याने अचंबित झाले आहेत. अनेक मतदार असे आहेत की लगतच्या ग्रामपंचायत तसेच मराठवाडा, विदर्भात त्यांच्या गावाकडे नोंदणी मतदार यादीत झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा दुबार नावांचा फटका नगर परिषद निवडणूक उमेदवारांना निश्चित होणार आहे. यामुळे ही दुबार नावे कमी कशी करायची याबाबत इच्छुक उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते आता कामाला लागले आहेत.
अंतिम यादी नोव्हेंबरमध्ये
नगर परिषद निवडणुकी करता अंतिम प्रभागनिहाय मतदार याद्या मंगळवारी (ता. २८) अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्यात येणार असून अंतिम मतदान केंद्राची यादी ता. ७ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.