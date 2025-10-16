आळंदी-पंढरपूर ते घुमान एकतेची सायकलवारी
आळंदी, ता. १६ : संत शिरोमणी नामदेव महाराजांच्या जयंतीनिमित्त पंढरपूरहून श्री क्षेत्र घुमान (पंजाब) पर्यंत निघणाऱ्या सायकलवारीला दोन नोव्हेंबरपासून प्रारंभ होणार आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील १६० सायकलपटूंनी यात सहभाग नोंदविला आहे. शांती, समता, बंधुता आणि सामाजिक सलोखा यांचा संदेश जनमानसात पोहोचविण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेली ही यात्रा खऱ्या अर्थाने ‘एकतेची वारी’ ठरणार आहे.
चार वर्षांपासून भागवत धर्म प्रसारक मंडळ, राज्य पालखी सोहळा पत्रकार संघ, नामदेव दरबार कमिटी (घुमान) यांच्या वतीने या आध्यात्मिक सायकल वारीचे आयोजन करण्यात येते. या वर्षीची यात्रा संत नामदेव महाराजांची ७५५ वी जयंती, संत ज्ञानेश्वर माउलींचा ७२८ वा संजीवन समाधी सोहळा आणि गुरुनानक जयंती या त्रिसंधीचे औचित्य साधून अधिकच मंगलमय ठरणार आहे. ही सायकलवारी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाब या राज्यातून मार्गक्रमण करणार आहे. एकूण २५०० किलोमीटरचा प्रवास केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, २० वर्षांच्या तरुणांपासून ते ८२ वर्षांच्या ज्येष्ठ सायकलपटूंपर्यंत सर्व वयोगटांतील सहभागी या यात्रेत एकत्र येत आहेत, हेच या सायकल वारीचे वैशिष्ट्य आहे. तीन वर्षांपासून संत विचारांचा प्रचार-प्रसार करण्याचे कार्य या वारीतून केले जाते.
देशात सामाजिक सलोखा टिकविण्याची गरज आहे. संत नामदेव महाराजांच्या विचारांवर आधारित ही सायकलवारी शांती, समता आणि बंधुतेचा संदेश देणार आहे. ही सायकलवारी केवळ प्रवास नसून, अध्यात्म, समाजप्रबोधन आणि राष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक ठरणार आहे.
- सूर्यकांत भिसे, अध्यक्ष, भागवत धर्म प्रसारक मंडळ
सायकलवारीचा कालावधी
- २ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर (पंढरपूर ते घुमान)
- २७ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर (घुमान ते पंढरपूर )
मार्गक्रमण
- प्रारंभ : पंढरपूर
- अंतर : २५०० किलोमीटर
- सहभाग : १६० सायकलपटू
- प्रवास : महाराष्ट्र, गुजरात, राज्यस्थान, हरियाणा, पंजाब.
- संपर्क : ९८२२०२३५६४, ८७८८४७७०५७, ९४२२३०३३४३.
