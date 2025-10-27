उपमुख्यमंत्री जाताच आळंदी रस्त्यावर पुन्हा खड्डे
आळंदी, ता. २७ : विविध विकासकामांच्या भूमीपूजनासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे रविवारी (ता. २६) आळंदीत येणार म्हणून ठीकठिकाणचे खड्डे तात्पुरते मलमपट्टीने भरण्यात आले. मात्र सायंकाळी चारच्या दरम्यान आलेल्या पावसाने खड्ड्यांमध्ये भरलेली सिमेंटयुक्त माती निघून गेली अन् सर्वसामान्य आळंदीकरांच्या नशिबी पुन्हा खड्ड्यातील प्रवासच आला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे येणार म्हणून प्रशासनाने हनुमानवाडी येथील हेलिपॅड, चाकण रस्ता, देहूफाटा तसेच इंद्रायणीवरील नवीन पुलावर गेले काही वर्षे असलेले खड्डे सिमेंटयुक्त मातीने भरून काढले. विविध कामांचे भूमिपूजन आणि ज्ञानेश्वरी प्रकाशन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांचा ताफा आळंदी शहरातून बाहेर पडला. यानंतर सायंकाळी चारच्या दरम्यान पाऊस सुरू झाला. पावसामुळे रस्त्यात भरलेली तकलादू सिमेंटयुक्त माती वाहून गेली आणि रस्त्यावर पुन्हा खड्डे पाहायला मिळाले. त्यामुळे केवळ राजकीय पुढाऱ्यांसाठी प्रशासनाच्या पायघड्या असतात का? असा सवाल आता नागरिक करीत आहेत.
वास्तविक हनुमानवाडी, चाकण, आळंदी व पुण्याला जाणाऱ्या मार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे आहेत. प्रशासनाकडून पूर्णपणे डांबरीकरण न करता तात्पुरती माती टाकली जाते. यामुळे हवेतील धुळीचे प्रमाणही वाढले आहे. नागरिकांना त्रास झाला तरी चालेल मात्र राजकीय पुढाऱ्यांचा प्रवास थाटात झाला पाहिजे, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरपरिषद झटत असते हेच यातून दिसून येते.
कुठे आहेत खड्डे -
हनुमान वाडी ते इंद्रायणी कॅन्सर हॉस्पिटल
इंद्रायणीवरील नवीन पूल
देहू फाटा व पुणे-आळंदी रस्ता
चऱ्होली खुर्द ते बुद्रुक बाह्यवळण रस्ता
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पिळले कान...
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांना सांगितले की, ‘‘कार्तिकी वारी सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक वारकरी दर्शनाला येतात. आळंदी शहरातील सर्व खड्डे लवकरात लवकर दुरुस्त करून घ्यावेत. नगरविकास विभागाकडून एक कोटी रुपये तत्काळ मंजूर केले आहेत. यातून खड्डे बुजवून मला त्याचे छायाचित्र पाठवावे.’’
