दुहेरी नियोजनासाठी आळंदीत प्रशासनाची कसरत
आळंदी, ता. ५ : नगरपरिषद निवडणूक आचारसंहिता जाहीर झाली असल्याने आळंदीमध्ये कार्तिकी वारी आणि निवडणूक एकाच वेळेत आल्यामुळे प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे.
निवडणूक आयोगाने आज आचारसंहिता जाहीर केली सोमवार (ता. १०) पासून अर्ज दाखल करावे लागणार असल्याने अर्जाची छाननी मंगळवारी (ता. १८) आहे. आळंदीतील कार्तिकी वारी बुधवार (ता. १२) ते मंगळवार (ता. १८) दरम्यान आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी दिनानिमित्त भरणाऱ्या कार्तिक वारीसाठी राज्यभरातून वारकरी आठवडाभराच्या मुक्कामासाठी आळंदीत येतात. निवडणूक प्रक्रियेतील टप्पे आणि वारी एकाच काळात असल्याने प्रशासनाला दुहेरी नियोजन करावे लागणार आहे.
नगरपरिषदेतील मनुष्यबळ पाहता आणि वारी तसेच निवडणूक कार्यक्रम राबविताना अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. मतदान जरी दोन डिसेंबरला असले तरी कार्तिक वारीच्या दरम्यान अर्ज भरण्याची आणि त्याची छाननी प्रक्रिया असल्याने एकीकडे भाविकांना सोयी सुविधा पुरवणे आणि दुसरीकडे निवडणुकीचे अर्ज नामांकन आणि छाननी करणे असे दोन्ही कामे करताना कसरत होणार आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने सध्या शहरात इच्छुकांचे फ्लेक्स लागले आहेत. फ्लेक्स काढण्यापासून अन्य प्रक्रिया राबवण्यासाठी तहसीलदार तसेच प्रांत अधिकारी यांच्याकडून अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी आता नगरपालिकेला करावी लागणार आहे.
कार्तिक वारीच्या दरम्यान आता इच्छुकांना प्रचारावर मर्यादा येणार आहेत. नगरपरिषदेसाठी इच्छुक उमेदवारांना मंगळवार (ता. १८) नंतरच प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे असे चित्र सध्या आहे.
यादी छाननी करताना आधीच तांत्रिक त्रुटी झाल्याने कर्मचाऱ्यांना त्रास झाला. आणि कार्तिकी वारीत निवडणूक कार्यक्रम आल्याने काहीशी धावपळ होणार आहे. नगरपरिषदेच्या वरच्या मजल्यावर ती निवडणुकीबाबतचे कामकाज केले जाईल तसेच पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था केली जाईल. निवडणूक कामकाजासाठी पंचायत समिती आणि तहसील कार्यालयाकडील अतिरिक्त कर्मचारी वर्गाची मागणी केली जाणार आहे.
माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद
