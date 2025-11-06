आळंदी कार्तिक वारीसाठी एसटीची तयारी
आळंदी, ता. ५ : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी दिनानिमित्त आळंदीत सुरू होणाऱ्या कार्तिक वारीसाठी पुणे विभागातील राज्य परिवहन महामंडळाकडून १२ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान रायगड पालघर कोकण भागाबरोबरच उत्तर महाराष्ट्र खानदेश मराठवाड्यात जाण्यासाठी आळंदीतून जादा गाड्यांचे नियोजन केले आहे.
आळंदी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधी दिनानिमित्त होणाऱ्या वारी सोहळ्यासाठी एसटी हा भाविकांसाठी प्रमुख दुवा आहे. पुढील आठवड्यापासून कार्तिक वारी सुरू होत असून मुख्य गर्दीचा दिवस हा शुक्रवार (ता. १४) ते मंगळवार (ता. १८) पर्यंत आहे. राज्यभरातून भाविक आळंदीमध्ये येतात. त्यांच्या सुविधांसाठी पुणे एसटी विभागाकडून कोकण, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश भागात जाण्यासाठी आणि येण्यासाठी थेट आळंदीसाठी एसटी बसची सुविधा उपलब्ध केली आहे. यामध्ये आळंदीतील मुख्य बस स्थानकातून स्वारगेट, शिवाजीनगर, पुणे स्टेशन आणि रायगड ठाणे पालघर या मार्गावर एसटी धावणार आहे. आळंदी चाकण मार्गावरील बस स्थानकातून राजगुरुनगर, नारायणगाव, संगमनेर, नाशिक, मुरबाड, कल्याण, कोपरगाव, शिर्डी, मनमाड, मालेगाव, धुळे या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था केली आहे. आळंदी वडगाव घेनंद मार्गावरून शिक्रापूर, शिरूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर, जालना, अकोला, नांदेड, बीड, परभणी, नागपूर, जळगाव या ठिकाणी जाण्यासाठी गाडीची व्यवस्था केली आहे. तर डुडुळगाव वाहतूक पोलिस चौकी बस स्थानकावरून आळंदी, देहू मार्गावरील एसटी सेवा सुरू राहील. आळंदी येथे देहू फाटा वरील एसटी स्थानकाच्या मुख्य जागेमध्ये आगार चौकशीसाठी व्यवस्थापक नेमण्यात आलेले आहेत. देहू फाट्याच्या आगारातून राज्यभरात भाविकांसाठी एसटीची सोय केलेली आहे. वारी काळामध्ये एसटी हाच आळंदीला जोडणारा प्रमुख दुवा आहे. ज्येष्ठ वारकरी, महिला वारकरी एसटीचा प्रवास करणे पसंत करत आहेत.
एस. टी. महामंडळातील पुणे विभागाकडून करण्यात आलेल्या नियोजनानुसार लवकरच गाड्यांच्या वेळेचे नियोजन केले जाणार आहे.
