आळंदीत मोकाट जनावरांच्या बंदोबस्ताची मागणी
आळंदी, ता. ७ : शहरातील भटके श्वान आणि मोकाट जनावरांचा वावर वाढल्याने त्यांच्या बंदोबस्तासाठी आळंदी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे सहकार्याची मदत मागितली आहे.
याबाबत आळंदी नगरपरिषदेकडून पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. या मध्ये खांडेकर यांनी म्हटले की, पुढील आठवड्यामध्ये आळंदीत संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी दिन सोहळ्यानिमित्त कार्तिक वारी होत आहे. आळंदीत सध्या भटके श्वान आणि मोकाट जनावरांची संख्या वाढली आहे. राज्यभरातून आळंदीत वारकरी येणार आहेत अशावेळी मोकाट जनावरांचा उपद्रव होऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. ‘क’ वर्ग नगरपरिषद असल्याने आणि अत्याधुनिक सुविधा नसल्याकारणाने आळंदी नगरपरिषदेला पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सहकार्य करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला. असाच पत्र व्यवहार उपविभागीय अधिकारी खेड आणि जिल्हाधिकारी पुणे यांनाही नगर परिषदेने केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.