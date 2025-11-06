आळंदी परिसरातून दोघे बेपत्ता
आळंदी, ता. ६ : आळंदीतील इंद्रायणीनगर येथून ३६ वर्षीय व्यक्ती आणि चऱ्होली खुर्द ठाकरवाडीमधील (ता. खेड) ६५ वर्षीय वृद्ध बेपत्ता झाल्याची तक्रार आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये नोंदविण्यात आली आहे.
आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चऱ्होली खुर्दमधील ठाकर वस्तीवर राहणारे ज्ञानोबा बाळू बांगर (वय ६५) हे रविवारी (ता. २) सायंकाळी चार वाजता धानोरी येथील एका शेतामध्ये गेले होते, त्यानंतर ते अद्यापपर्यंत घरी परतले नाही. आजूबाजूला त्यांचा शोध घेतला मात्र, ते कुठे आढळून आले नाहीत. त्यानंतर त्यांचा मुलगा गणेश ज्ञानोबा बांगर यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये ते बेपत्ता झाल्याची फिर्याद दिली. ज्ञानोबा बांगर यांचा रंग काळा सावळा असून, त्यांची उंची सहा फूट आहे. अंगात पांढरा शर्ट, पायजमा, पांढरी टोपी परिधान केली आहे. ते मिशी राखत नाही पायात काळी चप्पल आहे. तसेच, त्यांच्याजवळ मोबाईल वगैरे कोणत्याही वस्तू नाहीत, असे तक्रारीत नमूद केले आहे.
दुसऱ्या घटनेमध्ये इंद्रायणीनगर आळंदी येथील किशोर बाजीराव पांचाळ (वय ३६) हे बेपत्ता झाले आहेत. पांचाळ हे सोमवारी (ता. ३) सकाळी सातच्या सुमारास घरातून कामाला गेले. मात्र, अद्यापपर्यंत परतले नाहीत. त्यांच्याकडे ज्युपिटर दुचाकी (क्र. एमएच १२ एसझेड ३९५५) आहे. याबाबत त्याचे वडील बाजीराव किसन पांचाळ यांनी फिर्याद दिली आहे. किशोर पांचाळ हे रंगाने सावळे, उंच, अंगाने सडपातळ आहेत. त्यांनी अंगात पांढरा शर्ट, पॅंट परिधान केली आहे. दोन्हीही बेपत्ता व्यक्तींचा शोध आळंदी पोलिस घेत आहेत.
