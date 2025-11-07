आळंदीत ४५० राजकीय फ्लेक्स उतरवले
आळंदी, ता. ७ : मागील दोन महिन्यांपासून आळंदीमध्ये निवडणुकीचा ज्वर सुरू झाला होता. शहरातील गल्लीबोळात इच्छुकांनी जाहिरात फ्लेक्स लावले होते. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्यावर नगर परिषद प्रशासनाने शहरातील राजकीय फ्लेक्स, बोर्ड, झेंडे काढून टाकण्यास सुरुवात केली असून, आतापर्यंत ४५० फ्लेक्स काढले आहेत.
निवडणूक आयोगाने नगर परिषद निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली. याचा परिणाम आळंदी शहरात लगेच दिसू लागला. एरवी दिमाखात मिरवणारे इच्छुकांचे फ्लेक्स नगर परिषद कर्मचारी काढत आहेत. अनेकांनी तर परवानग्या न घेताच फ्लेक्स लावले होते. एका एका इच्छुकाने ५०० फ्लेक्स लावले होते. अगदी गल्लीबोळ, सरकारी शौचालयसुद्धा फ्लेक्स लावताना इच्छुकांनी सोडले नाही. ज्यांचा चेहरा कधीही दिसला नाही असे चेहरे फ्लेक्सवर उमेदवार म्हणून झळकू लागले होते. विद्युत खांबावर तर फ्लेक्सची जंत्रीच होती. मात्र, आचारसंहिता जाहीर झाली आणि नगर परिषद प्रशासन कामाला लागले. गल्लीबोळातील फ्लेक्ससाठी कर्मचारी काम करू लागले. काही ठिकाणी कामाच्या कोनशिला तसेच पक्षांचे फलक झाकून घेतले आहेत. त्यामुळे आचारसंहितेमुळे इच्छुकांवर जाहिरातबाजीसाठी नियम पाळूनच जाहिरात करावेवी लागणार आहे.
काही प्रमाणात प्रशासनही सहभागी
मागील दोन महिन्यांपासून नगर परिषद हद्दीमध्ये विद्युत खांब किंवा अन्य ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांनी केलेल्या जाहिरातींची संख्या तसेच किती इच्छुकांना जाहिरातीचे फलक लावण्यास नगर परिषदेने परवानगी दिली आणि त्यापासून मिळणारे शुल्क याबाबत नगर परिषद मात्र माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. अनेकांनी बेकायदा फलक लावले ही वस्तुस्थिती होती; मात्र नागरिकांना विनाकारण इच्छुकांचे चेहरे फ्लेक्समार्फत पहावे लागत होते. काही प्रमाणात प्रशासनही यामागे सहभागी होते.
