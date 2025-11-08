आळंदीत बुधवारपासून वाहनांना नो एन्ट्री
आळंदी, ता. ८ : आळंदीतील कार्तिकी वारी काळामध्ये मरकळ, भोसरी, चाकण, शिक्रापूर औद्योगिक भागात दळणवळण करणारी अवजड वाहने,कामगारांची वाहतूक करणारी वाहनमुळे अनेक ठिकाणी गैरसोय होऊ नये यासाठी वाहतुकीचे नियोजना करता आळंदीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांना बुधवार (ता. १२) पासून गुरुवार (ता. २०) पर्यंत आळंदी शहरात प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. केवळ वारकऱ्यांच्या दिंडीची वाहने आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या वाहनांना प्रवेश देण्यात येईल.
वाहतुकीच्या नियोजनाबाबत पोलिस उपयुक्त विवेक पाटील यांनी आदेश काढला आहे. संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त आळंदीत भरणाऱ्या कार्तिकी वारीची सुरुवात गुरू हैबत बाबांच्या पायरी पूजनाने बुधवारी सुरुवात होणार आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखों भाविक दर्शनासाठी येतात. यापैकी बहुतांश भाविक आळंदी येथून देहूगाव येथील संत तुकाराम महाराज मंदिर, गाथा मंदिर आणि भंडारा डोंगर दर्शनासाठी जातात. यामुळे आळंदी देहूगाव मार्गावर वाहतूक कोंडी होते. तसेच चाकण आणि मरकळ धानोरे औद्योगिक भागातून येणाऱ्या वाहनांमुळे आळंदीमध्ये वाहतूककोंडी होऊन वारकऱ्यांना त्रास होऊ नये यासाठी शहरांमध्ये वाहन प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. आळंदीला देहू फाटा चौकात एसटी गाड्या सोडण्यात येतील,तर पीएमपीएलच्या बस चऱ्होली फाटा आणि डुडुळगाव फाटा येथील बस थांब्यापर्यंत सोडल्या जातील. पुणे-आळंदी रस्त्यावरून चऱ्होली फाटा चौक, मोशी ते आळंदी रस्त्यावर डुडुळगाव जकात नाका, चिंबळी ते आळंदी रस्त्यावर केळगाव चौक, चाकण ते आळंदी रस्त्यावर इंद्रायणी हॉस्पिटल, वडगाव घेणंद मार्गे आळंदी रस्त्यावर विश्रांतवड, मरकळ ते आळंदी रस्त्यावर धानोरे फाटा आणि पीसीएस चौक येथून वाहने आळंदीला जाऊ न देता अन्य मार्गाने वळवली जाणार आहेत. तसेच या ठिकाणी आळंदी शहर पोलिसांच्या वतीने नाकाबंदी करण्यात येणार आहे.
प्रवेश बंद करण्यात येणारा आणि पर्यायी मार्ग (ग्राफिक्समध्ये लावणे)
प्रवेश बंद : मोशी चौक येथून आळंदीकडे येणाऱ्या वाहनांना प्रवेश बंद
चिंबळी फाटा चौक, चाकण, भारत माता चौक, मोशी येथून आळंदीकडे येण्यास जड अवजड वाहनांना बंदी
पर्यायी मार्ग : जय गणेश साम्राज्याचा अलंकापुरम चौक मार्गे चोवीस वाडी / विश्रांतवाडी / भोसरी मार्गे मॅक्झिन चौक मार्गे इच्छित स्थळे
प्रवेश बंद : चाकण वडगाव घेणंद मार्गे आळंदीकडे येण्यास बंदी
पर्यायी व्यवस्था : कोयाळी कमान कोयाळी मरकळगाव मार्गे पुणे
प्रवेश बंद : मरकळ आळंदीकडे येणाऱ्या वाहनांना बंदी
पर्यायी मार्ग : धानोरे फाटा चऱ्होली फाटा मार्गे भोसरी विश्रांतवाडी
प्रवेश बंद : पुणे दिघी मॅक्झिन चौक मार्गे चऱ्होली फाटा येथे आळंदीकडे येणाऱ्या जड अवजड वाहनांना प्रवेश बंद
पर्यायी मार्ग : भोसरी मार्गे मोशी चाकण, अलंकापुरम जय गणेश साम्राज्य चौक मार्गे चाकण, चऱ्होली फाटा धानोरे मार्गे मरकळ पुणे
वाहतुकी करता बंद करण्यात येणारा रस्ता
पुणे आळंदी रस्ता चऱ्होली फाटा चौक
मोशी आळंदी रस्ता डुडुळगाव जकात नाका
चिंबळी आळंदी रस्ता केळगाव चौक
चाकण आळंदी रस्ता इंद्रायणी कॅन्सर हॉस्पिटल
वडगाव घेणंद मार्गे आळंदी रस्ता विश्रांत वड
आळंदी रस्ता पीसीएस चौक धानोरे फाटा
पार्किंग व्यवस्था
आळंदी चिंबळी फाट्याकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी मुंगसे पार्किंग बॉबदेव चौक ४.५ एकर जागा
चाकण आळंदी फाट्याकडून येणाऱ्यांसाठी इंद्रायणी हॉस्पिटल समोर चाकण रस्ता ९ एकर
वडगाव घेणंद, शेल पिंपळगावकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी विश्रांत वडगाव रस्ता २५ एकर
वडगाव चौक आळंदी स्वच्छतागृह जवळील नगरपरिषद पार्किंग
देहू रस्ता तळेकर पाटील चौक (दक्षिणेस) दोन एकर
देहू रस्ता तळेकर पाटील चौक (उत्तरेस) एक एकर
ज्ञान विलास कॉलेज डुडुळगाव जकात नाका जवळ १० गुंठे जागा
आदित्य इंटरनॅशनल स्कूल डुडुळगाव १० गुंठे
ज्ञान विलास कॉलेज यांचे डुडुळगाव जकात नाका वर्कशॉप जवळील जागा १० गुंठे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.