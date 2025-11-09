अर्ज स्वीकारण्यासाठी आळंदीत दोन पथके
आळंदी, ता. ९ : आळंदी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेस सुलभ, पारदर्शक व वेळेत पार पाडण्यासाठी दोन नामनिर्देशन स्वीकारणी पथके गठित केले आहेत. प्रत्येक पथकात एक पथकप्रमुख, १० अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. पथकप्रमुखांनी दैनंदिन अहवाल सादर करणे बंधनकारक असून, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सीसीटीव्हीच्या नियंत्रणात असणार आहे.
आळंदी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने तयारीबाबतची माहिती देताना नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले की, नगरपरिषदेमध्ये सोमवारी उमेदवारी अर्ज स्वीकारली जाणार आहे. मात्र, आळंदीतील कार्तिकी वारी याच वेळेमध्ये सुरू होत असल्याने नगरपरिषदेने वारीच्या तयारी सुविधांबाबत स्वतंत्र विभाग आणि नगरपरिषद निवडणूक कामाकरिता स्वतंत्र विभाग करून कर्मचाऱ्यांची विभागणी केलेली आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करणे सुलभ व्हावे, यासाठी दोन्ही विभाग स्वतंत्र केले आहेत. तसेच, विनापरवाना पत्रके फिक्स बॅनर्स शहरात लावणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. मतदारांना पैसे वाटप किंवा प्रलोभने दाखवणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया केली जाईल.