आळंदीत पोलिसांच्या वाहनामुळे रुग्णवाहिकेचा खोळंबा
आळंदी, ता. १२ : मंदिरामध्ये एका ज्येष्ठ महिला भाविकाला चक्कर आली. मंदिरात बंदोबस्तावरील पोलिसांनी रुग्णवाहिका बोलावून उपचारासाठी रुग्णवाहिकेमध्ये बसवले. मात्र, रुग्णवाहिकेच्या पुढे पोलिसांची मोटार असल्यामुळे रुग्णवाहिका पुढे जाऊ शकली नाही. तब्बल २० ते २५ मिनिटे वाट पाहिल्यानंतर बंदोबस्तावरील पोलिसांनी स्वतःच पोलिसांची मोटार ढकलून बाजूला केली आणि रुग्णवाहिकेला वाट करून दिली.
ही घटना बुधवारी (ता. १२) सकाळी साडेदहा ते अकराच्या सुमारास महाद्वारात घडली. आळंदीत संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी दिन सोहळ्यानिमित्त भरणाऱ्या कार्तिक वारीसाठी महाद्वार आणि मंदिरामध्ये पोलिसांचा बंदोबस्त रुजू झाला. दरम्यान, मंदिरामध्ये एक ज्येष्ठ भाविक महिला चक्कर आल्यामुळे खाली पडली. मंदिरामध्ये बंदोबस्तात असलेल्या पोलिसांनी महिलेला रुग्णवाहिकेमध्ये बसवले. मात्र, त्याचवेळी रुग्णवाहिकेच्या पुढे पोलिसांची मोटार अरुंद रस्त्याच्या मधोमध उभी होती. पोलिसांनी गाडी लॉक करून रस्त्यामध्येच उभी केली होती आणि आतमध्ये गेले होते. रुग्णवाहिकेला तातडीने पुढे जायचे होते, मात्र पोलिसांच्या जीपमुळे अडकून पडली. महाद्वारात आणि हनुमान दरवाजावर बंदोबस्ताला असलेल्या पोलिसांनी जीप गाडीवरील चालकाचा शोध घेतला, मात्र सापडला नाही. अखेर एक होमगार्ड गाडीमध्ये बसला आणि स्टेरिग धरले. तर अन्य पोलिसांनी गाडी ढकलून बाजूला केली आणि रुग्णवाहिकेला वाट मिळाली.
