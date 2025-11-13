आळंदीत राष्ट्रवादीकडून नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज
आळंदी, ता. १३ : येथे गुरुवारी (ता. १३) चौथ्या दिवशी तीन उमेदवारांनी चार नामनिर्देशन अर्ज दाखल केले. यामध्ये नगराध्यक्ष पदाचे दोन आणि नगरसेवकपदासाठी एका उमेदवाराने दोन नामनिर्देशन अर्ज भरले असल्याने एकूण चार उमेदवार नामनिर्देशन अर्ज दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी जयराज देशमुख यांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
निवडणूक नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मागील तीन दिवस एकही अर्ज दाखल झाले नव्हते. गुरुवारी चौथ्या दिवशी नामनिर्देशन अर्जाचे खाते उघडले असून, नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार प्रकाश पंढरीनाथ कुऱ्हाडे आणि अपक्ष उमेदवार राजाराम रतन चौधरी या दोघांचे प्रत्येकी एक अर्ज दाखल झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.