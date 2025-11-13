ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षपदी सुरेश वडगावकर
आळंदी, ता १३ : येथील श्री ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्षपदी सुरेश वडगावकर, तर उपाध्यक्षपदी पांडुरंग कुऱ्हाडे यांची निवड झाली.
सुरेश वडगावकर हे गेली ४८ वर्ष संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्याचप्रमाणे ते आळंदी नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष होते व श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघाचे गेली २६ वर्ष अध्यक्ष आहेत. या निवडी गुरुवारी (ता. १३) झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या सभेमध्ये करण्यात आल्या. यावेळी संस्थेचे सचिव अजित वडगावकर म्हणाले की, ‘‘श्री ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेची नुकतीच वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत सुरेश वडगावकर, अजित वडगावकर, ज्ञानेश्वर पाटील, लक्ष्मण घुंडरे, प्रकाश काळे, पांडुरंग कुऱ्हाडे यांची विश्वस्त म्हणून फेरनिवड करण्यात आली व योगेंद्र कुऱ्हाडे यांची प्रथमच विश्वस्त म्हणून निवड करण्यात आली.’’ संस्थेचे इतर पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे : सचिव अजित वडगावकर, खजिनदार ज्ञानेश्वर पाटील.
