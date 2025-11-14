आळंदीत कार्तिक वारीसाठी पोलिस सतर्क
आळंदी, ता. १४ : दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात नुकत्याच झालेल्या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी दिनानिमित्त आळंदीत भरणाऱ्या कार्तिक यात्रेमध्ये पोलिसांनी यंत्रणा अधिक अलर्ट केली आहे. दोन दिवसांपासून पोलिस आळंदीतील संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी मंदिर इंद्रायणी घाटाची कसून तपासणी करत आहेत.
दिल्लीमध्ये लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर संशयास्पद हालचाली आणि घातपाताच्या घटनांपासून सावधगिरी बाळगण्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहर आणि आळंदी पोलिस ठाण्याच्या वतीने अधिकाऱ्यांनी देऊळवाड्याची पाहणी केली. आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त चैतन्य महाराज कबीर यांच्याशी खबरदारी घेण्याबाबत चर्चा केली. पोलिसांकडून सतर्कता बाळगण्याबाबत काळजी घेण्याचे आवाहन केले. गर्दीच्या ठिकाणी जैविक हल्ल्याची शक्यता आणि अन्नदान गृहांमध्ये कोणतीही संशयास्पद घटना घडू नये यासाठी तपासणी पोलिसांकडून करण्यात आली आहे. अन्नदानाबाबत काळजी घेण्याच्या सूचना पोलिसांनी देवस्थान प्रशासनास दिल्या आहेत.
आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त चैतन्य महाराज कबीर म्हणाले, ‘‘पोलिस प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार देवस्थान पूर्णपणे कार्यवाही करत आहे. मंदिर परिसरात स्वयंसेवक, सुरक्षारक्षक शिपाई यांची नेमणूक केली आहे. स्वयंसेवकांना फोटो पास दिले असून त्यांच्या संख्येवर मर्यादा ठेवल्या आहेत. मंदिर आणि दर्शन बारी भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. संपूर्ण खबरदारी आळंदी देवस्थानकडून घेण्यात आली आहे.
इंद्रायणी काठी नदी परिसरात कोणतीही जीवित हानी होऊ नये यासाठी एनडीआरएफची तुकडी तैनात केली आहे. बरोबर रबर बोटही ठेवण्यात आली आहे. रात्रीच्या वेळी ही एनडीआरएफची तुकडी इंद्रायणी काठी सेवा करण्यास सज्ज आहे.
