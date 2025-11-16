द्वादशीनिमित्त वारकऱ्यांकडून तीर्थ स्नानाचा आनंद
आळंदी, ता. १६ : कडक्याच्या थंडीची तमा न बाळगता दुथडी भरून वाहणाऱ्या इंद्रायणीत डुबकी मारून लाखो भाविकांनी आज द्वादशी निमित्त तीर्थस्नानाचा आनंद घेतला. तर एकादशीचा उपवास सोडण्यासाठी धर्मशाळा, मठातून वारकऱ्यांनी मिस्टान्नाचा आस्वाद घेतला.
शनिवारी (ता. १५) कार्तिक एकादशीला भाविकांनी नगर प्रदक्षिणा, भजन, कीर्तन आणि समाधी दर्शनाचा आनंद घेतला. आज द्वादशी असल्याने पहाटे पासूनच भाविकांनी इंद्रायणी काठी तीर्थ स्नानासाठी गर्दी केली होती. इंद्रायणीच्या दोन्ही काठावर भाविक होते. मावळ भागातून धरणातील पाणी सोडल्याने इंद्रायणीत डुबकी मारून स्वतःला धन्य मानून दर्शनाच्या रांगेत उभे राहण्याची लगबग करीत होते. साधारण चार तासाच्या अंतराने भाविकांचे समाधी दर्शन होत होते. काही भाविक दर्शन करून धर्मशाळा, मठामध्ये एकादशीचा उपवास सोडण्यासाठी मुक्कामाच्या ठिकाणी जात होते.
दुपारनंतर काही भाविकांनी परतीचा प्रवास सुरू केला. रात्री तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या उपस्थितीमध्ये माउलींच्या समाधीवर पवमान पूजा सपत्नीक झाली. यावेळी आळंदी नगरपरिषद निवडणूक निर्णय अधिकारी जयराज देशमुख यांची उपस्थिती होती.
नगरपरिषद, आरोग्य कर्मचारी नदी घाट रस्ते रात्रीच्या वेळी स्वच्छ करत होते. काही ठिकाणी सांडपाणी वाहून नेणारे गटार तुंबल्याने घाणपाण्यातून वारकऱ्यांना चालावे लागत होते. इंद्रायणी काठी महिलांना कपडे बदलण्यासाठी केलेली व्यवस्था उत्तम होती.
चल पादुकांवर एक हजार अभिषेक
माउलींच्या चांदीच्या चल पादुकांवर आज एक हजार अभिषेक पूजा झाल्या.अभिषेक पूजेसाठी प्रति व्यक्ती पाच रुपये शुल्क होते. प्रदक्षिणा रस्त्यावर आज पोलिसांचा अभाव दिसून येत होता. यामुळे चारचाकी वाहने बिनदिक्कत फिरत होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.