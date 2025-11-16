धर्मशाळा व्यवस्थापकावर बनावट पासप्रकरणी गुन्हा
आळंदी, ता. १६ : संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त कार्तिकी वारीत मंदिर प्रवेश पास विशेष निमंत्रित लोकांना तसेच मानकरी दिंडी घरी यांना दिले जातात. मात्र, एका पट्ट्याने द्वादशीसाठी मंदिर प्रवेशाचे सकाळी नऊ ते बाराचे पास बनावट तयार केले आणि लोकांना वितरित केले. पासधारक आणि बनावट पास बनवणाऱ्या आळंदीतील गोपाळपुरा येथील डांगे पंच धर्मशाळा व्यवस्थापक याला आळंदी देवस्थानच्या कर्मचाऱ्यांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
शिवाजी विश्वनाथ पाटील (रा. राधाकृष्ण मंदिर जवळ केळगाव) असे बनावट प्रवेश पास बनविणाऱ्याचे नाव असून, त्यावर आज आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना रविवारी (ता.१६) आज सकाळी आळंदी देवस्थानात घडली.
याबाबत फिर्याद आळंदी देवस्थानचे सुपरवायझर तुकाराम माने यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या संजीवन समाधी दिनानिमित्त विशेष अतिथी दिंडीप्रमुख वारकरी फडकरी तसेच प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तींकरता विशेष मंदिर प्रवेश पत्रिका मंदिर संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजन नाथ यांच्या सहीने छापील पास देण्यात येतो. एकादशीपासून कार्तिक वद्य अमावस्येपर्यंतच्या कालावधीत विविध अतिथींना ज्या त्या उत्सवाच्या वेळेप्रमाणे विशेष म्हणजे प्रवेश पत्रिका पास देण्यात आलेली आहे. त्यावर सिरीयल नंबर ही असतो. दरम्यान, आज साधारण साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास विशेष मंदिर प्रवेश पत्रिका घेऊन चार वारकरी आळंदीतील मंदिरात आले आणि आम्हास दर्शनाकरता सोडण्याकरता एक कर्मचारी द्या आमच्याकडे विशेष पास आहे. यावर फिर्यादी माने यांनी पास पाहिले असता ते मंदिर संस्थान कडून दिलेल्या मंदिर प्रवेश पत्रिका प्रमाणे उभे आहोत. मात्र त्यावर वेळ आजची आणि नऊ ते बारा, अशी दिली होती तसेच त्या पासवर ६३८ असा सिरीयल नंबर होता. मात्र, आज मंदिर संस्थांकडून कोणत्याही कार्यक्रम नसल्याने पास दिले गेले नव्हते हे माने यांना माहिती होते. यामुळे त्यांनी मंदिर संस्थांचे प्रमुख आणि व्यवस्थापक यांना याबाबत प्रकार सांगितला आणि त्यांनी पास घेऊन आलेल्या चारही वारकऱ्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, हे पास डांगे पंच धर्मशाळा आळंदी व्यवस्थापक शिवाजी विश्वनाथ पाटील यांनी दिले आहे. तसेच शिवाजी पाटील हा चार वारकऱ्यांना पाच दाखवून जिथे सोडले जाते. देवस्थानच्या प्रवेश पत्रिकेप्रमाणे हुबेहूब खोटे छापील पास बनवून त्यावर वारकऱ्यांची नावे टाकून उपयोग केला म्हणून आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे.
दिवसभर चर्चा
शिवाजी विश्वनाथ पाटील या आरोपीसोबत आणखी दोन जण सहाय्य करत असून दोघेही पोलिस खात्यामध्ये असल्याची चर्चा आज सकाळी मंदिरामध्ये होती तसेच आरोपी पाटीलही बोलत होता. मात्र, या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांना वगळल्याने देवस्थानचे कर्मचारी तसेच अन्य लोकांना आश्चर्य वाटले. दोघेही पोलिस कर्मचारी पिंपरी चिंचवड शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असल्याची चर्चा दिवसभर होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.