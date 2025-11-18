आळंदीत १६१ अर्ज वैध
आळंदी, ता. १८ : आळंदी (ता. खेड) नगरपरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्जाच्या छाननी प्रक्रियेमध्ये ९९ उमेदवारांचे १६१ अर्ज वैध, तर उर्वरित ६७ अर्ज बाद झाले. त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आता अध्यक्षपदासाठी नऊ उमेदवार आणि दहा प्रभागातील २१ सदस्यपदांसाठी ९९ उमेदवार असणार आहेत.
निवडणूक निर्णय अधिकारी जयराज देशमुख आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नगर परिषदेच्या दहा प्रभागांसाठी २१ नगरसेवक सदस्यपदांसाठी २१३ उमेदवारी अर्ज आले होते. तर, खुल्या गटातील नगराध्यक्षपदासाठी १६ जणांनी उमेदवारी अर्ज भरले होते. यामध्ये नगराध्यक्षपदासाठीच्या १६ अर्जापैकी केवळ नऊ जणांचे अर्ज वैध ठरले. एकूण २१३ उमेदवारी अर्ज २१ सदस्यपदाच्या जागा करता भरले होते. केवळ ९९ उमेदवारांचे १६१ अर्ज वैध ठरले, तर ६७ अर्ज बाद झाले.
महायुतीतच लढाई
नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपने अधिकृत उमेदवार दिले आहेत. तर, प्रभागनिहाय २१ सदस्यपदांकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना या तीनही महायुतीमधील पक्षांनी आपापले उमेदवार उभे केले आहेत. राष्ट्रवादीला काही प्रभागात उमेदवार मिळाले नाहीत, तर शिवसेनेने काही ठिकाणी भाजपच्या विरोधामध्ये उमेदवार दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक महायुतीमधील मित्र पक्षांमध्येच होणार असल्याचे चित्र आहे.
आळंदी नगर परिषद निवडणूक
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल एकूण अर्जांची संख्या- १६
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ०७
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- ९
नगरसेवकपदासाठी दाखल अर्जांची संख्या- २१३
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ६७
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- १६१
