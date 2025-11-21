आळंदीत छबिना मिरवणुकीने कार्तिक वारीची सांगता
आळंदी, ता. २१ : टाळ मृदंगाचा गजर आणि भगव्या पताका उंचावत माउलींचा चांदीचा मुखवटा पालखीमध्ये ठेवून आळंदीकरांनी नगर प्रदक्षिणा केली. शेकडो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेला माऊली नामाचा गजर आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीने कार्तिक वारी सोहळ्याची सांगता गुरुवारी रात्री (ता. २०) छबिना मिरवणुकीने झाली.
संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधिदिन सोहळ्यानिमित्त बुधवार (ता. १२) ते गुरुवार (ता. २०) आळंदी देवस्थानकडून कार्तिक वारी सोहळा साजरा करण्यात आला. यादरम्यान राज्यातून लाखोंच्या संख्येने वारकरी आळंदीत आले होते. कार्तिक एकादशी, द्वादशीनिमित्त रथोत्सव आणि संत ज्ञानेश्वर माउलींचा समाधिदिन सोहळा साजरा करत वारकरी परतले. मात्र कार्तिक वारी सोहळ्याची सांगता गुरुवारी (ता. २०) सुरू झाली. रात्री आठ ते दहा नित्याची गुरुवारच्या पालखीने मंदिर प्रदक्षिणा केली. त्यानंतर माउलींच्या समाधी मंदिरात धुपारती झाली.
रात्री साडेदहा ते दीड वाजेपर्यंत माउलींची पालखी खांद्यावर घेत आळंदीकरांनी नगरप्रदक्षिणा केली. भाविकांनी माउली नामाचा गजर करत फटाक्यांची आतषबाजी केली. छबिना मिरवणुकीने कार्तिक वारी सोहळ्याची सांगता झाली. यावेळी छबिना मिरवणुकीमध्ये आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजनाथ, डॉ. भावार्थ देखणे, चैतन्य महाराज कबीर, ॲड. रोहिणी पवार, पुरुषोत्तम महाराज पाटील यांची उपस्थिती होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.