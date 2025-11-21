आळंदीत राष्ट्रवादी व भाजपमध्ये लढत
आळंदी, ता. २१ : नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अंतिम दिवशी शुक्रवारी (ता. २१) नगराध्यक्षपदासाठीचे ५, तर नगरसेवकपदासाठी ४५ अर्ज माघारी घेण्यात आले. प्रभाग क्रमांक आठमध्ये सर्वसाधारण महिला गटातील तीन महिला उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे भाजपच्या सुजाता तापकीर बिनविरोध निवडून आल्या. त्या माजी नगराध्यक्ष रोहिदास तापकीर यांच्या भावजय आहेत. त्यांच्यासाठी माजी नगरसेविका प्रमिला राहणे, चैत्राली गिलबिले आणि सविता बोत्रे यांनी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतले.
या निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून एकही उमेदवार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना पक्षालाही प्रभाग १० मधील २१ नगरसेवकपदाच्या जागेसाठी पूर्णपणे उमेदवार देता आले नाहीत. एकमेव भाजपने सर्व जागांवर उमेदवार दिलेले आहेत.
नगराध्यक्षपदपदासाठी प्रशांत कुऱ्हाडे (भाजप), प्रकाश कुऱ्हाडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), या दोन पक्षांमध्ये चुरस आहे. तसेच, उमेश डरपे, सुरेश दौंडकर या दोन अपक्षांमुळे चौरंगी लढत होणार आहे. एकूण दहा प्रभाग असलेल्या नगरसेवकपदाच्या २१ जागांसाठी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अपक्षांसह ६२ उमेदवार रिंगणात आहेत. यामध्ये मुख्यतः भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, तर काही ठिकाणी भाजप व शिवसेना यांच्यात लढत होत आहे.
नगरसेवक संख्या- २१
नगरसेवकपदासाठी पात्र एकूण अर्ज संख्या- १०७
एकूण मागे घेतलेले अर्ज संख्या- ४५
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या- ६२
नगराध्यक्षपदासाठी पात्र एकूण अर्ज संख्या- ९
मागे घेतलेले अर्ज संख्या- ५
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या- ४
बिनविरोध
प्रभाग क्रमांक-८ ब- आरक्षण- सर्वसाधारण महिला : सुजाता तापकीर- भाजप
