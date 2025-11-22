आळंदीत वाहतूक कोंडी
आळंदी, ता. २२ : आळंदीमार्गे चाकण- पुण्याहून ये-जा करणाऱ्या वाहनांची वर्दळ वाढल्याने येथे शनिवारी (ता. २२) सायंकाळी चारनंतर वाहतूक कोंडीचा प्रत्यय वारंवार येत होता. आळंदीमध्ये रस्ता रुंदीकरण होऊनही त्याचा फारसा फायदा झाला नाही.
बँका, मंगल कार्यालय यांना स्वतःची पार्किंग व्यवस्था नसल्याने रस्त्यावरच गाड्या उभ्या केल्या असतात. त्यातच चाकण मरकळ धानोरे भोसरी या औद्योगिक भागात ये- जा करणाऱ्या वाहनांची संख्या लक्षणीय झाली आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाने जाण्यापेक्षा अनेकजण पुण्याहून चाकण मरकळ औद्योगिक भागात जाताना आळंदीमार्गे जात आहेत. याचबरोबर कॅब चालकांची वाहतूक, चारचाकी, रिक्षांची वर्दळ वाढली आहे. रस्त्याच्या कडेला हातगाड्या, पाथरी वाल्यांमुळेही वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे.
सध्या कामगारांची वाहतूक करणारी वाहने ही आळंदीमार्गे येत असल्याने संध्याकाळच्या वेळेला वाहतूक कोंडी होत आहे. चाकण चौक, भैरवनाथ चौक तसेच नगरपरिषदेजवळ सतत वाहनांची गर्दी असते. पुणे- आळंदी रस्त्यावर देहू फाटा, चऱ्होली फाटा या भागात वाहनांची मोठी रांग लागलेली असते. वाहतूक पोलिस असूनही वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर ताण येत आहे. वाहतूक कोंडीचा परिणाम विद्यार्थी, कामगार यांच्यावर होत आहे.

