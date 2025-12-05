आळंदीत वाहतूक कोंडी नित्याचीच
आळंदी, ता. ५ : आळंदी-मरकळ-तुळापूर-लोणीकंद रस्त्यावर नित्याच्या वाहतूक कोंडीने कामगार विद्यार्थी आणि उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत. रुग्णवाहिकेला तर वाट काढताना कसरत करावी लागत आहे.
आळंदी-मरकळ-तुळापूर-लोणीकंद मार्गांवरून पुणे-शिकरपूर भागात जाणारी कामगार तसेच उद्योजक यांची वाहनाची संख्या लक्षणीय आहे. दुपारी आणि संध्याकाळी कामावरून सुटल्यानंतर कामगारांना घेऊन जाणाऱ्या गाड्या तसेच अवजड वाहने आणि ट्रॅक्टर यामुळे येथील रस्त्यावर वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच आहे. संध्याकाळी पाचनंतर तसेच रात्रीच्या वेळी या ठिकाणी वाहतूक कोंडीतून वाट काढणे जिकरीचे ठरते. अगदी रुग्णवाहिकेलाही रस्ता काढताना कसरत करावी लागत आहे. आधीच रस्ता क्षमतेपेक्षा अरुंद आणि वाहनांची संख्या वाढल्याने तसेच रस्त्यावर काही ठिकाणी अपूर्ण कामे झाल्यामुळे सतत वाहतूक कुंडीचा सामना उद्योजक तसेच कामगार आणि विद्यार्थ्यांना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. या वाहतुकीचा परिणाम आळंदी शहरावरही होतो. मरकळहून ये-जा करणाऱ्या वाहनांमुळे आळंदीमध्ये वाहतूक कोंडी होत आहे. अनेक अवजड वाहने आळंदी शहरातूनच जात असल्यामुळे आळंदीतील प्रदक्षिणा रस्ता वडगाव रस्ता आणि मरकळ रस्त्यावर पायी चालणे ही अधिकार नाही शक्य होत नाही. लहान शालेय विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या महिलांना रस्ता ओलांडण्याची जिकरीचे होते. त्यामुळे आळंदी मरकळ तुळापूर लोणीकंद रस्ता रुंदीकरण आणि रस्त्याची मजबुतीकरण चांगले होणे गरजेचे आहेत.
