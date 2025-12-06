आळंदीत वाहतूक कोंडीने वऱ्हाडी खोळंबा
आळंदी, ता. ६ : साततत्याने होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने आळंदीकर, लग्नासाठी आलेले वऱ्हाडी आणि विद्यार्थ्यांचा शनिवारी (ता.६) खोळंबा झाला. वाहतूक पोलिस यंत्रणाचे गेल्या काही वर्षात नियोजनातील अपयशमुळे आळंदीतून प्रवास करणाऱ्यांना मनस्ताप होत आहे.
आळंदीतून जर प्रवास करत असाल तर कधीही आणि कोणत्याही वेळेला कोंडी होणारच. आळंदीतील मुख्य पुणे-आळंदी रस्त्यावर अरुंद मार्गामुळे कोंडी होत आहे. त्यातच चाकण भोसरी मरकळ औद्यागिक भागात ये जा करणाऱ्या अवजड वाहनाची संख्या वाढली. कामगार वर्ग विद्यार्थी वाहतुकीच्या वाहनाची संख्या वाढली. अशातच आळंदीत लग्न हंगाम सुरू झाला. कोंडीमुळे वऱ्हाडी लोकांना मुहूर्तावर पोचणे अवघड झाले. तर कधी कधी लग्नातील रस्त्यावर नाचगाणे सुरू असल्यानेही वाहतूक कोंडी होते. रस्त्यावर गाड्या पार्क केल्या तर पोलिस महसूल गोळा करण्यासाठी केवळ दंड फडतात. मात्र, वाहने रस्त्यावर लागू नयेत यासाठी काहीच करत नसल्याचे चित्र आहे.
जादाकरून शाळकरी विद्यार्थी यांना त्रास होत आहे. कोंडीमुळे अनेकदा बस शाळेत तसेच शाळेतून घरी येताना उशीर झाल्याने वेळ वाया जात आहे.
वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी
प्रदक्षिणा मार्गावर एकेरी वाहतूक
बाह्य वळण मार्गांवर अवजड वाहनाचा वळविणे
शहरी भागातून येणाऱ्या रिक्षा केवळ बस थांब्यापर्यंत प्रवेश द्यावा
मंगल कार्यालयास पार्किंग बंधनकारक
रखडलेले पुणे आळंदी मार्गाचे रुंदीकरण जलद व्हावे
लग्नातील रस्त्यावर नाचगाणे मिरवणूक बंदी असावी.
