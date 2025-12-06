डंपरची दुचाकीस धडक; चऱ्होलीतील तरुण जखमी
आळंदी,ता. ६: पाठीमागून येणाऱ्या डंपरची दुचाकीस धडक बसल्याने दुचाकी वरील ३२ वर्षे तरुणाच्या उजव्या हाताचा चेंदामेंदा झाला तर तोंडाला छातीला मुका मार लागला असून जखमी झाले आहेत. राजकुमार भानुदास बिराजदार (रा. चऱ्होली खुर्द, ता. खेड) असे जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर डंपर चालकाने अपघात स्थळावरून पोबारा केला.
वडगाव रोड ते आळंदी रोड ठाकरवाडी चऱ्होली खुर्दमध्ये हा अपघात घडला. याबाबत फिर्याद शुक्रवारी (ता. ५) आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये बिराजदार यांनी दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी बिराजदार हे त्यांच्याकडे दुचाकी (एम एच १२, जी एम ७६४) वरून जात असताना पाठीमागून येणारा डंपरची (एम एच १४, एल एक्स ९८९१) धडक बसली. यामध्ये फिर्यादी बिराजदार यांच्या उजव्या हाताचा चेंदामेंदा झाला. याप्रकरणी अज्ञात डंपर चालकावर आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.