आळंदी परिसरात अवैध दारू विक्रीचा पगडा वाढतोय
आळंदी, ता. ११ : आळंदीसारख्या तीर्थक्षेत्रात अवैधरीत्या दारूविक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. याचबरोबर आळंदी परिसरातील औद्यागिक भागातील अन्य गावांमध्ये हॉटेलमधून बेकायदा दारूविक्री मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे चित्र आहे. आळंदी पोलिसांनी मागील वर्षभरात विविध ठिकाणी छापे मारून जवळपास दारूबंदीचे १२१ गुन्हे दाखल करत १२ लाख २८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तशी कारवाई मोठी आहे. मात्र नवीन वर्षात आळंदी तीर्थक्षेत्र अवैध धंदे मुक्त करण्यासाठी ही कारवाई आळंदी पोलिसांना आणखी तीव्र करावी लागणार आहे.
मागील वीस वर्षात आळंदी शहरातच अवैध दारू विक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. इंद्रायणी घाटावर तर मद्यपींचा सुळसुळाट आहे. गावठाणातही मद्यपी रस्त्यावर आडवे पडलेले दिसतात.
आळंदी पोलिस ठाण्यापासून अवघ्या शंभर मीटर अंतरावर चावडी चौकात दारू विक्री होते. पद्मावती झोपडपट्टीत स्थानिक गुन्हेगारच पोलिसांच्या मदतीने दारू विकत आहेत. याचबरोबर आळंदीत काही ठिकाणी दारूबरोबरच गांजा, मटका जोरात सुरू आहे. आळंदी परिसरातील बहुतांश हॉटेल्समधून दारू चोरट्या पद्धतीने विक्री केली जाते. काही ठिकाणी हॉटेलच्या बाजूलाच पत्रा शेड उभारून दारू विक्री होत आहे. मरकळ, कोयाळी, वडगाव, घेणंद, केळगाव, चऱ्होली, सोळू, धानोरे भागात नागरीकरण वाढत आहे. कामगारवर्ग मोठ्या प्रमाणात असल्याने दारू विक्रीसाठी जोर आला आहे. त्यातच कमी कष्टात जादा पैसे मिळत असल्याने अनेक जण पोलिसांशी जवळीक साधून व्यवसाय करत आहे. याचबरोबर जुगाराचे अड्डेही जोमात आहेत. पुण्याहून लोक जुगार खेळायला आळंदीत येत आहेत. आळंदीतील काही भाग दिघी पोलिसांच्या हद्दीत आहे. या ठिकाणी देहूफाट्यावर बसथांब्याच्या मागेच मटका धंदा सुरू आहे. राजकीय मंडळीच जागा भाड्याने देत असल्याचे चित्र आहे. या ठिकाणी महाविद्यालयीन विद्यार्थी बस थांब्यावर उभे असतात याचाही विचार पोलिसांना येत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे पोलिसांनी नव्या वर्षात कारवाईत सातत्य ठेवणे गरजेचे आहे.
