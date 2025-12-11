आळंदीतील पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकाचा पोबारा
आळंदी, ता. ११ : आळंदीतील (ता. खेड) एका पतसंस्थेमधील व्यवस्थापकाने ठेवीदारांचे सोनं तसेच लाखो रुपयांच्या ठेवी गायब केल्या आहेत. मागील काही दिवसांपासून त्याने पोबारा केला आहे. त्यामुळे अनेक ठेवीदार हवालदिल झाले. तसेच या व्यवस्थापकासोबत खासगीत व्याजाचे व्यवहार ठेवणारेही आता आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
अनेक वर्षे आळंदीकरांच्या विश्वासास पात्र ठरलेल्या पतसंस्थेच्या व्यवस्थापक मागील काही दिवस अचानक पतसंस्थेमध्ये येईनासा झाला. तसेच त्याचे कुटुंबही घरी नाही. त्याने गावातील काही लोकांकडून मोठ्या रकमा स्वीकारून त्या १५ टक्के व्याजाने देत होता. ज्यांच्याकडून पैसे घेतले त्यांना नियमित दहा टक्के परतावा देत असे. अनेकांकडून मोठ्या रकमा संबंधित व्यवस्थाकाकडून घेतल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, आळंदीतील चार पाच जणांनी प्रत्येकी ५० ते ६० लाख रुपये व्यवस्थापकास दिल्याची चर्चा आहे. अनेक ठेवीदार पतसंस्था कार्यालयात खेटे मारून रकमेबाबत मागणी करू लागले आहेत. तर पतसंस्था सदस्य मात्र पैसे परत देण्याची हमी गुंतवणूकदारांना देत आहेत. मागील दोन दिवसांत ठेवीदारांकडून पास बुक मागवून पतसंस्था कार्यालयात जमा करून घेतले जात आहे. सध्या वीस हजार देतो. बाकी नंतर पाहू, अशी ठेवीदारांची बोळवण केली जात आहे. तर काही ठेवीदारांना पतसंस्थेचे ऑडिट सुरू असल्याचे कारण पतसंस्था चालक देत असल्याचे चित्र आहे.
मोठा घोटाळा झाल्याची चर्चा
आळंदी शहराच्या मध्यवर्ती भागात संस्थेचे कार्यालय असल्याने याबाबत मोठा घोटाळा झाल्याची चर्चा ठेवीदारांत सुरू आहे. आळंदीत अनेक ठेवीदार छोटे मोठे व्यावसायिक आहेत. रोजचा कष्टाचा पैसा असल्याने अनेकांना पैसे बुडतात की काय याची भीती निर्माण झाली आहे. यापूर्वी वडमुखवाडीतील एका संस्थेने गुंतवणूकदारांना जादा व्याजाच्या आमिषाने बुडविले होते.
दरम्यान, व्यवस्थापकाविरोधात आळंदी पोलिस ठाण्यात अद्याप कोणतीही तक्रार दाखल झाली नाही. पतसंस्थेकडून नेमकी माहिती ठेवीदारांना दिली जात नसल्याने संभ्रम वाढला आहे.
