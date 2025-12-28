आळंदीत व्हेल माशाच्या उलटीची तस्करी; दोघे ताब्यात
आळंदी, ता. २८ : पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयामधील मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाने शनिवारी (ता. २) १ कोटी ३० लाख किमतीची १ किलो ३८० ग्रॅम वजनाची व्हेल माशाच्या उलटीची तस्करी करण्याऱ्या दोघांवर आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून दोघांनाही ताब्यात घेतले.
शुभम पद्माकर अडागळे (वय २३) आणि अक्षय वरणकरण (दोघेही रा. घोलप वस्ती, आळंदी-मरकळ, ता. खेड) असे ताब्यात घेण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तर मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकातील पोलिस अंमलदार हर्षद कदम यांनी फिर्याद दिली आहे. मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथक, पिंपरी-चिंचवड वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय ढमाळ यांनी दिलेली माहिती अशी की, शनिवारी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रावसाहेब मोटे, सहायक निरीक्षक पांडुरंग देवकाते, पोलिस अंमलदार चंद्रकांत गडदे, विनोद वीर, हर्षद कदम, विशाल गायकवाड, सोमनाथ मोरे औदुंबर रोंघे हे आळंदी भागात गस्त घालत होते. यावेळी खबऱ्याकडून व्हेल माशाच्या उलटीच्या तस्करीबाबत माहिती मिळाली. दरम्यान, गस्तीवरील पोलिस पथकाने आळंदी हद्दीत घोलप वस्ती, मरकळ रस्ता येथे सापळा रचून कारवाई केली. या कारवाईत शुभम अडागळे याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडील पांढऱ्या प्लॅस्टिक पिशवीमध्ये आणखी एक काळी रंगाची प्लॅस्टिकची पिशवी होती. त्यामध्ये व्हेल माशाची उलटी होती. शुभम अडागळे याचा साथीदार अक्षय वरणकरणकडून विक्रीसाठी आणलेली १ किलो ३८० ग्रॅम वजनाची, अंदाजे १ कोटी ३० लाख किमतीची व्हेल माशाची उलटी जप्त करण्यात आली आहे. आरोपींना आळंदी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. पुढील तपास आळंदी पोलिस करीत आहेत.
