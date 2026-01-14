आळंदीत इंद्रायणी मातेची महाआरती
आळंदी, ता. १४: ब्रह्म वृंदानी केलेला मंत्रोच्चार... अन् वारकऱ्यांच्या मुखातून सुरू असलेला अखंड ज्ञानोबा तुकारामाचा गजर... अशा भारलेल्या पवित्र वातावरणात महिन्याची एकादशी आणि मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर इंद्रायणी नदी मातेची महाआरती हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी महाआरतीच्या माध्यमातून नदी प्रदूषण मुक्तीचा हा जागर विविध भागातून आलेल्या भाविकांना भावला.
मागील महिन्याच्या एकादशी पासून आळंदी देवस्थान ने पुढाकार घेत इंद्रायणी प्रदूषण मुक्ती आणि नदी संवर्धन कामी महाआरतीच्या माध्यमातून जागर सुरू केला आहे. याला भाविकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांनी आरतीसाठी ५१ हजार रुपयांची देणगी दिली. यावेळी आळंदी देवस्थान विश्वस्त ॲड. राजेंद्र उमाप, चैतन्य महाराज कबीर, ॲड. रोहिणी पवार, पुरुषोत्तम महाराज पाटील, ज्ञानेश्वर वीर, उपनगराध्यक्ष सुजाता तापकीर, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भीमा नरके आणि नवं निर्वाचित सर्व नगरसेवकांची उपस्थिती होती. सूर्य मावळतीला येण्या अगोदर पासून वारकरी विद्यार्थी ज्ञानोबा तुकारामाचा गजर करत होते. तर भाविकांची उपस्थिती लक्षणीय होती. इंद्रायणी मातेची प्रतिकात्मक मूर्ती पूजा करून नदीला खणा नारळाची ओटी भरून पूजा करण्यात आली. घाटावर आकर्षक फुलांची सजावट केली होती. गंगा आरती प्रमाणे सजावट केल्याने भाविकांसाठी विशेष आकर्षण होते. संथ वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीला साक्षी ठेवून स्थानिक ब्रह्म वृंदानी मंत्रोच्चार करत इंद्रायणीच्या आरतीला सुरुवात केली. यावेळी माऊली आणि संत तुकारामांची आरती म्हणण्यात आली. त्यानंतर टाळ मृदंगाचा गजर करत महा आरतीची सांगता झाली.
नियमित स्वच्छतेस प्रशासनाकडून विसर
इंद्रायणी प्रदूषण मुक्तीचा जागर करत महाआरतीला सुरुवात झाली. मात्र मध्यरात्रीपासून नदीला प्रदूषणामुळे फेस आला होता. तर दिवसभर नदी पात्रात निर्माल्य स्वरूपात कचरा टाकला जात होता. घाटावर नियमित स्वच्छता राखण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याचे चित्र आहे.
