मरकळला कुलूप तोडून साडे नऊ लाखांची चोरी
आळंदी, ता. ५: मरकळ (ता. खेड) येथे घराचे कुलूप तोडून कपाटातील दागिने आणि रोख रकमेची चोरी केली. सुमारे नऊ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे दागिने आणि रोख रक्कम चोरट्याने चोरली आहे.
ही घटना मंगळवारी (ता. ३) सकाळी दहा ते दुपारी दीडच्या दरम्यान मरकळमध्ये घडली. याबाबत फिर्याद प्रमिला कानिफ लोखंडे (वय ६४, रा. मरकळ तालुका खेड ) यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोखंडे भाजी विक्रीचा व्यवसाय करतात. मंगळवारी (ता. ३) सकाळी दहा ते दुपारी दीडच्या दरम्यान घरामध्ये कोणी नाही पाहून चोरट्याने लोखंडे यांच्या घराचे कुलूप तोडले व कपाटातील साडेचार तोळे गंठण साडेचार तोळे मोहन माळ, अडीच तोळ्याचे मनी, गंठण तसेच अंगठी तसेच एक लाख वीस हजारांची रोख रक्कम चोरट्याने पळवली.
