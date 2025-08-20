उत्सवात धार्मिक सलोखा राखा
आळेफाटा, ता. २० : ‘‘गणेश उत्सव सण सर्व मंडळांनी शांततेत साजरा करावा. उत्सवात अक्षेपार्ह देखावे सादर करू नये. तसेच समाजातील धार्मिक सलोख्याचे दर्शन घडेल असा उत्सव साजरा करून समाजात आदर्श निर्माण करावा.’’ असे आवाहन जुन्नर पोलिस उपविभागीय अधिकारी धनंजय पाटील यांनी केले.
आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथील पोलिस ठाण्याअंतर्गत गणपती उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. १८) सौभद्र मंगल कार्यालय येथे घेण्यात आलेल्या सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांचे अध्यक्ष, सदस्य, विविध गावचे सरपंच, उपसरपंच, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, पोलिस पाटील आणि ग्रामस्थांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी आळेफाटा पोलिस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल पन्हाळकर, सचिन पाटील, अनिल पवार, अशोक घोडके, मुकुंद भंडलकर, विकास गोसावी, अजय कणसे, अशोक सोनवणे, जाणकू डावखर, गणेश भुजबळ, मंगेश कुऱ्हाडे, नवनाथ निमसे, सखाराम गाडेकर, जयश्री गाडेकर, सुंदर कुऱ्हाडे उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, ‘‘मंडळांनी पारंपरिक वाद्याचा वापर करावा, मिरवणूक मागे पुढे घेण्यावरून वाढ करू नये. वर्गणीला जबरदस्ती करू नका. तक्रार आल्यास खंडणीचा गुन्हा दाखल केले जाईल, गणपती स्टेजने वाहतुकीला अडथळा होऊ नये. वीज जोड वीज कंपनीकडून घ्यावी. शक्य झाल्यास शाडूच्या मूर्ती वापरा तसेच प्लास्टिकचा वापर टाळा, ध्वनी प्रदूषण टाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमाचे पालन करा. अनोळखी वस्तू आणि व्यक्तींबाबत दक्ष रहावे. आपणही सिव्हिल ड्रेस मधील पोलिस आहोत. सजग राहून अनुचित प्रकार टाळा. पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करा.
सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल पन्हाळकर म्हणाले, ‘‘सर्व मंडळांनी सार्वजनिक गणपती जवळ सीसीटिव्ही कॅमेरे लावावेत तसेच चोवीस तास स्वयंसेवक उपस्थित राहतील याची काळजी घ्यावी. सर्व गणेश मंडळांनी स्थापना मिरवणूक आणि विसर्जनाच्यावेळी पारंपरिक वाद्याचा वापर करणे बंधनकारक असून सर्वांनी गणेश मूर्तीची उंची मर्यादित ठेवावी. तसेच गणेश उत्सवाच्या काळात कुठल्याही प्रकारचा अनुसुचित प्रकार घडू नये यासाठी काळजी घेऊन पोलिसांना सहकार्य करावे असे सांगितले. सूत्रसंचालन विनोद गायकवाड यांनी तर आभार पोलिस उपनिरीक्षक सचिन पाटील यांनी मानले.
