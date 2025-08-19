आळेफाटा पोलिसांकडून जनजागृती
आळेफाटा, ता. १९ : युवक वर्गात वाढत चाललेली व्यसनाधिनता, नैराश्य, व्यसनास बळी पडणे असे विविध नशा करण्याचे प्रकार वाढत चालले असून यावर निर्बंध घालण्यासाठी महाविद्यालयीन स्तरावर प्रयत्न त्याचबरोबर कायदा अंमलबजावणी करणारे पोलिसांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम राबविणे गरजेचे असल्याचे पोलिस उपनिरीक्षक सचिन पाटील यांनी सांगितले.
आळेफाटा पोलिस ठाणे व आळे (ता. जुन्नर) येथील बी. जे. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता सिद्धता कक्ष, एनसीसी विभाग यांच्या वतीने अमली पदार्थांविरोधात जनजागृती करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.
प्राचार्य डॉ. प्रवीण जाधव मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, ‘‘नशामुक्त अभियानाला पोलिस दलाने सक्रिय सहभाग दाखविल्यामुळे हे जन आंदोलन होईल आणि समाजातील सर्वच वयोगटातील लोकांना वचक बसेल. पोलिस, शैक्षणिक संस्था, समाज यांच्या प्रयत्नांना यश नक्कीच येईल’’. याप्रसंगी उपनिरीक्षक पाटील यांनी राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या विद्यार्थ्यांना नशामुक्ती, अमली पदार्थ सेवन न करण्याची शपथ दिली. मेजर डॉ. सुषमा कदम आणि सी. टी. ओ. भगत यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
