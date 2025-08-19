राजुरी परिसरात पावसाळी कांदा लागवडीस प्रारंभ
आळेफाटा, ता.१९ : जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागात कांदा लागवडीस प्रारंभ झाला आहे. राजुरी, वडगाव कांदळी, उंचखडक, गुंजाळवाडी, बोरी बुद्रूक साळवाडी, जाधववाडी, भोरवाडी, वडगाव आनंद, पादीरवाडी, वडगाव कांदळी, कोळवाडी, संतवाडी, शिरोली सुलतानपूर या गावांत पहिल्या टप्प्यातील पावसाळी कांदा लागवडीस सुरुवात झाली आहे.
यंदा कांद्याला बाजारभावच मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांवर रडण्याची वेळ आली होती. शेतकऱ्यांनी कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळेल, या आशेने तो साठवून ठेवला होता. पण वर्ष सरले तरी कांद्याला बाजारभाव वाढला नाही. काहींचा साठवून ठेवलेला कांदा संपूर्ण सडला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली. अवकाळी पावसाचाही फटका बसल्याने रोपांचे भावही वाढलेले आहेत. या परिणाम कांदा लागवडींवर होणार आहे. परिणामी कांद्याच्या उत्पादनात घट होणार असल्याचे शेतकऱ्यांकडून मत व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, कांदा लागवडींमुळे परिसरातील महिलांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. काही ठिकाणी मजुरांअभावी शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. लागवडीसाठी महिला मजुरासाठी ४०० रुपये असणारी मजुरी आता ५०० रुपयांपर्यंत गेली आहे. तसेच मजुरांना प्रवास खर्च द्यावा लागत आहे. उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
