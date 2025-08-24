जुन्नरच्या पूर्व भागात हुमणी अळीचा प्रादुर्भाव
आळेफाटा, ता. २४ ः जुन्नर तालुक्यातील पूर्व भागात हुमणीच्या अळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. आळेफाटा, वडगाव आनंद, बोरी खुर्द, बोरी बुद्रुक, राजुरी, शिरोली, सुलतानपूर, निमगाव सावा, पारगाव तर्फे आळे, मंगरूळ, कावळपिंपरी, बेल्हे, रानमळा आदी भागांमध्ये ऊस पिकावरील हुमणी अळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिनाभर पावसाने घेतलेली विश्रांती व त्यानंतरचे कडक ऊन हे हुमणी अळीस पोषक ठरत आहे. त्यामुळे ऊस पिकाची बेटे वाळत आहे. तसेच, पूर्ण वाढलेला ऊसही उन्मळून पडत आहे.
हुमणीचे भुंगेरे वळवाच्या पावसात बाहेर पडून कडुनिंब, बाभूळ यांचा पाला खाऊन नर्मदी करतात. मादी भुंग्यांद्वारे जमिनीत घातलेल्या अंड्यांमधून निघालेली अळी ऊसासह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करते. साधारण नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये थंडी वाढल्यानंतर या अळीचा उपद्रव कमी होतो; परंतु तोपर्यंत ऊस उत्पादन घटलेले असते.
दरम्यान, विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्यामार्फत शेतकऱ्यांना या रोगावर मार्गदर्शन करण्यात येत असल्याचे चेअरमन सत्यशील शेरकर यांनी सांगितले.
हुमणी अळीच्या प्रादुर्भावावर उपाययोजना -
हुमणी अळीच्या नियंत्रणासाठी, रासायनिक उपाययोजना म्हणून प्रति एकरी दोन लिटर क्लोरोपायरीफॉस २०% किंवा २०० ग्रॅम फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% किंवा १०० ग्रॅम क्लोथिओनिडन ५०% (पाण्यात मिसळणारी बुट्टी) हे ४०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
जैविक उपाययोजनेमध्ये, प्रति एकरी एक लिटर द्रवरूप इपियन (पावडर स्वरूपातील दोन किलो) हे ४०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
सलग दोन ते अडीच महिने पाऊस आणि ढगाळ हवामान यानंतर एक महिना पावसाचा खंड पडला. सध्या असलेल्या कडक उन्हामुळे उसावर तांबेरा व लोकरी मावा येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यावर कीटकनाशक, बुरशीनाशक व मल्टी-मायक्रोनची फवारणी करावी. मोठ्या उसासाठी ड्रोनद्वारे फवारणी प्रभावी ठरते. शेतकऱ्यांनी याची उपायोजना करावी.
- विकास चव्हाण, तज्ज्ञ संचालक, विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना.
