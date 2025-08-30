राजुरी आरोग्य केंद्रास रिक्तपदांचे ग्रहण
आळेफाटा, ता. ३० : राजुरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी तसेच इतर कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत असल्याने रिक्तपदांची जागा लवकरात लवकर भरावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या स्नेहल शेळके यांनी केली आहे.
राजुरी (ता.जुन्नर) गावची लोकसंख्या सुमारे १६ हजारांपेक्षा अधिक आहे. यामुळे या गावात मोठा जिल्हा परिषदेचे क्रमांक दोनचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. तसेच या आरोग्य केंद्राला बोरी बुद्रूक व जाधववाडी या दोन गावांमधील उपकेंद्र आहे. यामुळे साहजिकच येथील आरोग्य केंद्रावर नेहमीच गर्दी असते. सध्या या ठिकाणी एक कायमस्वरूपी एक वैद्यकीय अधिकारी आहे. अजून कायमस्वरूपी दोन डॉक्टरांची नितांत आवश्यकता आहे. कारण याआरोग्य केंद्रामध्ये दररोजच्या १०० पेक्षा अधिक ओपीडी होतात. दरम्यान, रुग्णांना तपासण्यासाठी एकच डॉक्टर असल्याने रुग्णांना तासनतास बसावे लागत आहे. विशेष म्हणजे या आरोग्य केंद्रामध्ये दर महिन्याला ११ ते १३ प्रसूती होत असतात. त्यातच येथील आरोग्य केंद्रात फार्मासिट, आरोग्य सेवक व इतर कर्मचाऱ्यांची संख्या खुपच कमी आहे. ग्रामपंचायतीच्या वतीने प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, अशी मागणी वारंवार केलेली असून अद्याप या ठिकाणी भरती करण्यात आलेली नाही.