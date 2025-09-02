बेल्हा ते जांबूत फाटा रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य
आळेफाटा, ता.२ : बेल्हा ते जांबूत फाटा या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडलेले असल्याने दुरुस्ती करण्याची मागणी होत आहे.
बेल्हा ते जांबूत फाटा हा रस्ता पुणे -नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाला जोडलेला आहे. पुणे-अहिल्यानगर या जिल्ह्यांना जोडणारा हा अंत्यत जवळचा मार्ग असल्याने नेहमीच या रस्त्यावरून उसाची व जडवाहनांची नेहमी वर्दळ असते. या रस्त्याचे काम तीन ते चार वर्षांपूर्वी झालेले असताना दोन वर्षांत या रस्त्यावर खड्डे आहेत की खड्ड्यांमध्ये रस्ता असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. येथील रस्त्यावर पावलापावलावर अनेक लहान मोठे खड्डे आहेत. हे खड्डे चुकविण्याच्या नादात वाहनचालकांचा तोल जाऊन अनेक लहान मोठे अपघात होऊन कित्येक जण गंभीर जखमी झालेले आहेत तर अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
बेल्हा ते जांबूत फाटा हा रस्ता जवळपास १५ ते १६ किलोमीटरचा असून या रस्त्याच्या कडेला असलेली भोरवाडी, साळवाडी, नगदवाडी, बोरी बुद्रूक, तांबेवाडी या गावांमधील ग्रामपंचायतीच्या वतीने वारंवार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मागणी सुद्धा केली असून प्रशासनाने या मागणीला केराची टोपली दाखवली का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
बेल्हे ते जांबूत रस्त्याच्या कामाला फक्त दोन ते तीन वर्षे झालेले असताना तीन वर्षांत हा रस्ता उखडला आहे. अनेक ठिकाणी खड्डे पडलेले असून हे खड्डे बुजविण्यात यावे, अशी मागणी वारंवार केलेली असताना देखील या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने लवकरच या ठिकाणी असलेल्या खड्ड्यात वृक्षारोपण करून आंदोलन करण्यात येणार आहे.
- सुनील जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.