आळेफाटा येथे कांद्यास १७१ रुपये बाजारभाव
आळेफाटा, ता. ३ : येथील उपबाजारात मंगळवारी (ता. २) कांद्याच्या १५ हजार ९४४ कांदा पिशव्यांची आवक झाली असून, एक नंबर कांद्यास दहा किलोला १७१ रुपये बाजारभाव मिळाल्याची माहिती सभापती संजय काळे, उपसभापती प्रीतम काळे, सचिव रूपेश कवडे, व्यवस्थापक दीपक म्हस्करे यांनी दिली.
जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा (ता. जुन्नर) या ठिकाणी झालेल्या मोढ्यांत एक नंबर सुपर गोळा कांद्यास दहा किलोस १६० ते १७१ रुपये बाजार भाव मिळाला होता, तसेच एक नंबर कांद्यास १५० ते १६० बाजारभाव मिळाला. दोन नंबर कांद्यास १४० ते १५० रुपये बाजारभाव मिळाला, तर तीन नंबर कांद्यास दहा किलोस १२० ते १४० रुपये बाजारभाव मिळाला तर बदला, चिंगळी कांद्यास दहा किलोस ३० ते १०० रुपये बाजारभाव मिळाला.
दरम्यान, काही दिवसांपासून वातावरणात सतत होत असलेल्या बदलामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा साठवणूक करून ठेवला होता तो सडू लागल्याने विक्रीस आणला आहे. सध्या मिळणारा बाजारभाव अतिशय कमी असून, या मिळणाऱ्या बाजारभावातून शेतकऱ्यांचा झालेला खर्चदेखील फिटत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आलेला दिसून येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.