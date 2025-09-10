‘पाणंद रस्त्यांमुळे शेतात जाणे होणार सुलभ’
आळेफाटा, ता. १० : ‘‘पाणंद रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाणे येण्याच्या सुलभ होणार आहे,’’ प्रतिपादन जुन्नरचे तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके यांनी केले.
बोरी बुद्रुक (ता.जुन्नर) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज अभियानांतर्गत पाणंद रस्ते विषयक मोहिमेच्या पहिला टप्प्याची सुरुवात या ठिकाणी करण्यात आला. त्याप्रसंगी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी मंडल अधिकारी राजेश कुटे,गाव कामगार तलाठी प्रल्हाद वाळुंज,कोतवाल जावेद मणियार, सरपंच वनिता डेरे, उपसरपंच दिनेश जाधव, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष युवराज कोरडे, मोजणी समितीचे अध्यक्ष रंजन जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य सुनील जाधव, गणेश औटी, गाव पातळीवरील सर्व स्थानिक संस्थेचे प्रतिनिधी व शेतकरी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी तहसीलदार डॉ.शेळके यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की गाव नकाशावर नोंद असलेले व नसलेले सर्व रस्ते शोधून प्राथमिक यादी तयार करून त्याच ग्रामसभेचे मंजुरी घेऊन तहसील कचेरीस पाठविण्याची सूचना ग्रामपंचायतीला दिली आहे.
दरम्यान, अभियानांतर्गत रस्त्याचे सर्वेक्षण करणे, संबंधितांशी संमती घेणे, रस्त्याचे सीमांकन करणे या गोष्टींचा समावेश असणार आहे. या अभियानाअंतर्गत अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण रस्ते पाहण्यासाठी शिवार फेरीचे आयोजन करण्यात आले होते तसेच तहसीलदारांनी वाडी वस्तीवरील रस्त्यांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
