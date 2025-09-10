आळेफाटा येथे कांदा १७१ रुपये १० किलो
आळेफाटा, ता.१० : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा येथील उपबाजारात मंगळवारी (ता.९) १९ हजार २७८ कांदा पिशव्यांची विक्रमी आवक झाली. कांद्यास प्रतिदहा किलोस १७१ रुपये बाजारभाव मिळाला.
बाजारात एक नंबर कांद्यास १५० ते १६०, दोन नंबरला १४० ते १५०, तीन नंबरला १२० ते १४० तर बदला, चिंगळी कांद्यास दहा किलोस ३० ते १०० रुपये बाजार भाव मिळाला, अशी माहिती सभापती संजय काळे उपसभापती प्रीतम काळे सचीव रूपेश कवडे व्यवस्थापक दीपक म्हस्करे यांनी दिली.
दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा साठवणूक करून ठेवला होता तो सडू लागल्याने मंगळवारी मोठ्या प्रमाणावर कांदा विक्रीस आलेला होता. सध्या मिळणारा बाजारभाव अतिशय कमी असून या मिळणाऱ्या बाजारभावातून शेतकऱ्यांचा झालेला खर्च देखील फिटत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला दिसून येत आहे.
