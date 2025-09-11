वडगाव- पादीरवाडी रस्त्याचे काम रखडले
आळेफाटा, ता. १० ः वडगाव आनंद ते पादीरवाडी (ता. जुन्नर) या रस्त्याचे काम गेली कित्येक दिवसांपासून अपूर्ण अवस्थेमध्ये असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील वडगाव आनंद ते पादिरवाडी रस्त्याचे कामे सुरू असून, गेले दोन महिने होऊनही ते कामे अर्धवट स्थितीमध्ये आहे. डांबरीकरण न झाल्याने रस्त्यावर खडी टाकून ठेवली आहे.
त्यामुळे वाहने घसरून अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. धुळीमुळे विद्यार्थ्यांपासून ग्रामस्थांपर्यंत सर्वजण त्रस्त झाले आहेत. या रस्त्याने मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
नगर- कल्याण महामार्गालगत ज्या ठिकाणी पूल आहे, तेथेही गेले तीन महिन्यापासून रस्ता खोदलेल्या अवस्थेत आहे. पुलाचे काम का पूर्ण होत नाही? असा प्रश्न नागरिकांना सतावत आहे.
या रस्त्याचे काम करत असताना संबंधित ठेकेदाराने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने साइडपट्टी भरण्यासाठी मुरूम वापरला पाहिजे. मात्र, तसे न करता साइडपट्टी भरण्यासाठी गटारातील माती उकरून साइड पट्टीवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्याच्या रखडलेल्या कामाकडे स्थानिक प्रशासनाने लक्ष देऊन संबंधित तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
