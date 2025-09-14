वडगाव कांदळीत सायकल वितरण
आळेफाटा, ता. १४ : वडगाव कांदळी (ता. जुन्नर) येथील हिंदमाता विद्यालयाच्या वतीने स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात दूरच्या अंतरावरून येणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी सायकलची आवश्यकता असल्याचे आवाहन ज्येष्ठ क्रीडा शिक्षक किसन यादव यांनी केले होते.
त्यास दानशूर ग्रामस्थांनी प्रतिसाद देत उद्योजक नवनाथ मुटके यांनी पाच सायकल, सोनल कन्स्ट्रक्शन मुंबई, रामदास निलख, संदीप पाचपुते, अमोल पाचपुते, शंकर पाचपुते, शिवसेना महिला आघाडी प्रमुख शोभा पाचपुते, माजी मुख्याध्यापक भास्कर पाचपुते, विविध कार्यकारी सोसायटी, बिरोबा महाराज पतसंस्था, श्री साईलक्ष्मी पतसंस्था, श्री बिरोबा महाराज दूध संस्था यांनी प्रत्येकी एक सायकल याप्रमाणे १४ सायकल दिल्या. या सायकलींचे कस्टम अधिकारी बी.बी. लांडगे, सरपंच उल्का श्रीकांत पाचपुते, उपसरपंच व विघ्नहर कारखान्याचे संचालक संजय खेडकर, उद्योजक नवनाथ मुटके, माजी सरपंच रामदास पवार, माजी सरपंच ज्ञानेश्वर निलख, साईलक्ष्मी पतसंस्थेचे चेअरमन प्रा. श्रीकांत पाचपुते, बिरोबा पतसंस्थेचे अध्यक्ष सचिन निलख, विविध कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष संजय मुटके, श्री बिरोबा दूध संस्थेचे अध्यक्ष संदेश पाचपुते, शिवसेना महिला आघाडी प्रमुख शोभाताई पाचपुते, उद्योजक सोपान पाचपुते, माजी आदर्श शिक्षक बबन पाचपुते, शिक्षण प्रेमी रियाजत पठाण, सामाजिक कार्यकर्ते बाबाजी लांडगे, माजी सरपंच भागुजी पाचपुते, सेवानिवृत्त लिपिक रवींद्र पाचपुते, माजी विद्यार्थी दीपक मुटके यांच्या उपस्थितीत वाटप करण्यात आले.
संस्थेचे अध्यक्ष श्रीप्रकाश बोरा, उपाध्यक्ष जितेंद्र बोरा यांनी ग्रामस्थांच्या उपक्रमाचे कौतुक केले. प्राचार्य सुनील जाधव यांनी देणगीदारांचा विद्यालयाच्या वतीने सत्कार केला. मधुकर शिंदे यांनी प्रास्ताविक, किसन यादव यांनी सूत्रसंचालन केले. नंदकिशोर कुटे यांनी आभार मानले.
